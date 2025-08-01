В чём разница между ТОС и КОТОС? Депутат Мингорсовета рассказывает о важном для жителей

Наталья Надольская, ведущая: КОТОСы работают в Минске уже не первый год, уже точно можно сказать, что они были созданы не напрасно. Какие преимущества получают жители благодаря участию в самоуправлении? Какие инструменты или ресурсы доступны для поддержки инициатив граждан?

Наталья Мысливчик, депутат Минского городского Совета депутатов:

Мы все прекрасно знаем, что КОТОС – это орган самоуправления, когда население определенного дома, нескольких групп домов, собирается вместе, чтобы определить, что же сделать в конкретно своей дворовой территории. То есть они лучше видят, что им нужно. Потому что городские власти или районные власти считают, что, наверное, нужно сделать так. А люди, пожив в этом дворе, знают, что им нужно, например, детское игровое оборудование, хотят здесь площадку или песочницу. Поэтому очень удобно, что эти люди собираются, определяются, что нужно сделать, выходят на уже уровень районных властей либо депутатов.

Наталья Надольская:

А что касается ТОС, как мы уже сказали, прошло чуть больше года с первых заседаний. А каковы результаты? Расскажите, какие инициативы уже были реализованы благодаря работе этих советов в вашем округе. Можете ли привести примеры наиболее успешных проектов?

Наталья Мысливчик:

ТОС – это орган, который имеет административный ресурс, потому что его возглавляет депутат местных Советов, и туда входят уже, помимо населения, руководители или сотрудники организации, предприятий, которые расположены на территории округа. То есть это такой орган какого-то большего самоуправления, потому что он имеет административный ресурс. Но так как туда входят представители населения, которые знают, что им нужно на конкретной территории, то быстрее происходит взаимодействие с властью, происходит быстрее реализация каких-то проектов. Основные проекты, которые уже реализованы в Заводском районе, это благоустройство дворовых территорий, установка больших игровых детских комплексов.