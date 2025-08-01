Ордена Матери удостоена 21 жительница Минской области

Заслуженную награду жительницам региона вручил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. В адрес женщин прозвучали теплые слова благодарности за их нелегкий труд. Семья для каждой из награжденных всегда на первом месте. При этом многие мамы успешно совмещают заботу о детях и карьеру. Среди них представительницы самых разных профессий, в том числе педагоги, врачи и животноводы. Но главная их работа – это поддержание гармонии и уюта в семье.

Юлия Варвашеня: Я из Слуцкого района, агрогородок Танежицы. У нас пятеро деток, две девочки и три мальчика, друг за дружкой. В основном старшие, младшие крепятся к старшим и стараются быть старшие авторитетом для них. Вот дочка старшая уже работает самостоятельно. Но не понимают, что раз она вот приезжает домой, значит, что-то их там ждет.

Анна Яцукевич: Только мысли и слова благодарности за то, что наше государство замечает и выделяет труд женщины, труд мамы в первую очередь. Потому что порой это незаметный труд, но, как мне кажется, очень важный, может, даже самый главный. Это такое поощрение, которое дает силы двигаться дальше.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

Они не просто имеют по 5-6 детей, они отдают все свои силы, средства, а самое главное – любовь, чтобы достойно воспитать своих детей. И, безусловно, это пример для нас всех, как надо относиться к своей семье, и это основа развития нашего общества.

Орден Матери вручают за рождение и достойное воспитание пятерых и более детей. В Минской области высокой государственной награды удостоены свыше 2 600 женщин.