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Ордена Матери удостоена 21 жительница Минской области

01 августа 2025 14:08
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Самый ответственный труд – быть мамой. 21 жительница Минской области удостоена Ордена Матери, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ордена Матери удостоена 21 жительница Минской области-2

Заслуженную награду жительницам региона вручил председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. В адрес женщин прозвучали теплые слова благодарности за их нелегкий труд. Семья для каждой из награжденных всегда на первом месте. При этом многие мамы успешно совмещают заботу о детях и карьеру. Среди них представительницы самых разных профессий, в том числе педагоги, врачи и животноводы. Но главная их работа – это поддержание гармонии и уюта в семье.

Ордена Матери удостоена 21 жительница Минской области-4

Юлия Варвашеня:
Я из Слуцкого района, агрогородок Танежицы. У нас пятеро деток, две девочки и три мальчика, друг за дружкой. В основном старшие, младшие крепятся к старшим и стараются быть старшие авторитетом для них. Вот дочка старшая уже работает самостоятельно. Но не понимают, что раз она вот приезжает домой, значит, что-то их там ждет.

Ордена Матери удостоена 21 жительница Минской области-6

Анна Яцукевич:
Только мысли и слова благодарности за то, что наше государство замечает и выделяет труд женщины, труд мамы в первую очередь. Потому что порой это незаметный труд, но, как мне кажется, очень важный, может, даже самый главный. Это такое поощрение, которое дает силы двигаться дальше.

Ордена Матери удостоена 21 жительница Минской области-8

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Они не просто имеют по 5-6 детей, они отдают все свои силы, средства, а самое главное – любовь, чтобы достойно воспитать своих детей. И, безусловно, это пример для нас всех, как надо относиться к своей семье, и это основа развития нашего общества.

Орден Матери вручают за рождение и достойное воспитание пятерых и более детей. В Минской области высокой государственной награды удостоены свыше 2 600 женщин.

# Дети # Семья # Многодетные семьи в Беларуси # Алексей Кушнаренко

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