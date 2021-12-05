Во время учений украинские пилоты нарушили границу с Беларусью. Что известно на данный момент?

Новости Беларуси. Наращивание присутствия НАТО у границ не только России, но и Беларуси, а также интенсивную авиационную разведку альянс объясняет якобы тем, что Россия готова атаковать Украину. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, и в этой стране также не обходится без странных маневров.