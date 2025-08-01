Высадили аллею роз и благоустраивают детские площадки. Рассказываем, как КОТОС помогает минчанам

То, что без сомнения радует глаз. Аллея роз, которая стала уже местной достопримечательностью. Сделать такой подарок малолетней узнице фашистских концлагерей Александре Степановне Харитоновой решили учащиеся 89-й столичной школы. Воплотить эту идею в жизнь помог КОТОС, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Евгения Алексеева, заместитель председателя – секретарь КОТОС № 120 Октябрьского района Минска: Пришли они с такой просьбой, посодействовать им, помочь высадить розы. Мы купили с ребятами 11 роз. Важной задачей было, чтобы они были все разные. Нам очень повезло, как вы можете видеть, ни одного повтора: от белой до фактически черной розы. И очень им здесь нравится.

Сегодня эти яркие цветы радуют не только Александру Степановну, но и всех жителей района.

Элла Маркевич, корреспондент:

Здесь в мае появилась новая детская спортивная площадка. Развлечения есть как для детей, так и для взрослых.