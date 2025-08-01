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Высадили аллею роз и благоустраивают детские площадки. Рассказываем, как КОТОС помогает минчанам

01 августа 2025 15:17
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То, что без сомнения радует глаз. Аллея роз, которая стала уже местной достопримечательностью. Сделать такой подарок малолетней узнице фашистских концлагерей Александре Степановне Харитоновой решили учащиеся 89-й столичной школы. Воплотить эту идею в жизнь помог КОТОС, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Высадили аллею роз и благоустраивают детские площадки. Рассказываем, как КОТОС помогает минчанам -2

Евгения Алексеева, заместитель председателя – секретарь КОТОС № 120 Октябрьского района Минска:
Пришли они с такой просьбой, посодействовать им, помочь высадить розы. Мы купили с ребятами 11 роз. Важной задачей было, чтобы они были все разные. Нам очень повезло, как вы можете видеть, ни одного повтора: от белой до фактически черной розы. И очень им здесь нравится. 

Высадили аллею роз и благоустраивают детские площадки. Рассказываем, как КОТОС помогает минчанам -4

Сегодня эти яркие цветы радуют не только Александру Степановну, но и всех жителей района.

Элла Маркевич, корреспондент:
Здесь в мае появилась новая детская спортивная площадка. Развлечения есть как для детей, так и для взрослых.

Высадили аллею роз и благоустраивают детские площадки. Рассказываем, как КОТОС помогает минчанам -6

Безопасность детей на первом месте, это понимают все. Благодаря усилиям 120-го КОТОСа вблизи одной из школ Октябрьского района была организована специальная пикап-зона. Теперь родители могут удобно и безопасно доставлять детей к учреждению образования. Подъехал, высадил, уехал.

Высадили аллею роз и благоустраивают детские площадки. Рассказываем, как КОТОС помогает минчанам -8

Евгения Алексеева:
Безопасность детей превыше всего. Сразу не очень были довольны. Конечно, огромная проблема с парковочными местами. Больше всего возмущались автомобилисты. Но ничего, попривыкли, поняли, что все-таки комфорт детей, безопасность.

Подробности в видео

# Элла Маркевич # Социальная инфраструктура

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