Высадили аллею роз и благоустраивают детские площадки. Рассказываем, как КОТОС помогает минчанам
То, что без сомнения радует глаз. Аллея роз, которая стала уже местной достопримечательностью. Сделать такой подарок малолетней узнице фашистских концлагерей Александре Степановне Харитоновой решили учащиеся 89-й столичной школы. Воплотить эту идею в жизнь помог КОТОС, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Евгения Алексеева, заместитель председателя – секретарь КОТОС № 120 Октябрьского района Минска:
Пришли они с такой просьбой, посодействовать им, помочь высадить розы. Мы купили с ребятами 11 роз. Важной задачей было, чтобы они были все разные. Нам очень повезло, как вы можете видеть, ни одного повтора: от белой до фактически черной розы. И очень им здесь нравится.
Сегодня эти яркие цветы радуют не только Александру Степановну, но и всех жителей района.
Элла Маркевич, корреспондент:
Здесь в мае появилась новая детская спортивная площадка. Развлечения есть как для детей, так и для взрослых.
Безопасность детей на первом месте, это понимают все. Благодаря усилиям 120-го КОТОСа вблизи одной из школ Октябрьского района была организована специальная пикап-зона. Теперь родители могут удобно и безопасно доставлять детей к учреждению образования. Подъехал, высадил, уехал.
Евгения Алексеева:
Безопасность детей превыше всего. Сразу не очень были довольны. Конечно, огромная проблема с парковочными местами. Больше всего возмущались автомобилисты. Но ничего, попривыкли, поняли, что все-таки комфорт детей, безопасность.
Подробности в видео.