На минском ж/д вокзале есть несколько подземных уровней, которые недоступны обычным людям!

Вокзал станции «Минск-Пассажирский» – визитная карточка столицы. Отсюда начинают знакомство с городом гости, приезжающие в Минск по железной дороге. Прогуляемся по нему и мы. Причем не одни, а вместе с его руководителями.

Александр Николюк, начальник вокзала станции «Минск-Пассажирский»:

Для обслуживания пассажиров у нас задействовано пять этажей.

Это подземный уровень, дальше – первый этаж, второй, третий и четвертый. Но у нас еще есть, помимо подземного уровня, еще два уровня, которые находятся глубже, но они используются исключительно для оборудования вокзала, для технических средств. И также у нас есть еще так называемый пятый технический этаж, который тоже используется исключительно нашими специалистами.