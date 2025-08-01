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На минском ж/д вокзале есть несколько подземных уровней, которые недоступны обычным людям!

01 августа 2025 14:34
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Вокзал станции «Минск-Пассажирский» – визитная карточка столицы. Отсюда начинают знакомство с городом гости, приезжающие в Минск по железной дороге. Прогуляемся по нему и мы. Причем не одни, а вместе с его руководителями.

На минском ж/д вокзале есть несколько подземных уровней, которые недоступны обычным людям!-2

Александр Николюк, начальник вокзала станции «Минск-Пассажирский»:
Для обслуживания пассажиров у нас задействовано пять этажей.

Это подземный уровень, дальше – первый этаж, второй, третий и четвертый. Но у нас еще есть, помимо подземного уровня, еще два уровня, которые находятся глубже, но они используются исключительно для оборудования вокзала, для технических средств. И также у нас есть еще так называемый пятый технический этаж, который тоже используется исключительно нашими специалистами.

Подробности смотрите в видео.

# Вокзал # История # Александр Николюк

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