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«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально

17 января 2022 15:45
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Новости Беларуси. Героиня сюжета – пятилетняя гродненка Стефания Адаменя, которая поражает взрослых своим владением языком жестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это такая гимнастика для мозга. Уникальный метод на основе кинезиотерапии разработала учитель-дефектолог детского сада № 46 в областном центре. Педагог признается – юная ученица смогла сполна продемонстрировать, что методика работает. Девочку уже приглашают выступать на телешоу, где она удивляет всех.  

Попробовала повторить упражнения и наш корреспондент Галина Буро.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-1

– 8, 30,32.  
– 8,30,32.  
– Умничка!  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-4

Выглядит просто. Но под силу далеко не каждому. Пятилетняя Стефания четко жестикулирует, делая это синхронно и в строго определенной последовательности. С ритма ее не сбивает даже присутствие телекамеры. А началось все с банальной детской проблемы – девочка не выговаривала букву «р», стала заниматься с учителем-дефектологом. Оказалось, что ребенок способен на большее.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-7

Стефания Адаменя, воспитанница детского ясли-сада № 46:  
Когда мне только выдавали упражнения, я садилась, пока брата не было, в комнату и повторяла эти упражнения. А так нет, никто не сможет повторить, даже если усложнить и повторить.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-10

Переключение жестов с определенной коррекционной задачей – это уникальная авторская методика гродненского учителя-дефектолога Галины Лашковской. В основе элементы кинезиотерапии – реабилитационной методики, адаптированной специально под дошколят, в первую очередь для развития речи. Логопеды говорят: у многих детей сегодня есть проблемы, сказываются цифровые технологии и скоростной ритм жизни.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-13

Галина Лашковская, учитель-дефектолог детского ясли-сада № 46:  
Я поняла, что старые методы и приемы не работают. Поэтому я обратилась к такой науке, как кинезиология – это наука, повышающая интеллектуальную и умственную способности. При обследовании деток я поняла, что эти кинезиоупражнения нужно вводить. Когда я их ввела, я увидела одну замечательную девочку. Ей было на тот момент четыре года – это Стефания. Эти упражнения у нее увеличивались просто с такой прогрессией в сложности. Конечно же, как побочный эффект – все детки подтягивались за ней. То есть она была таким метеоритом, который летит, и все за ней.  

Навыки юной Стефании удивляют любого взрослого.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-16

Галина Буро, корреспондент:  
На первый взгляд эти упражнения кажутся очень простыми, поэтому мы сами решили попробовать их выполнить. Стефания, показывай, как их надо делать.  
– Теперь будем повторять с хлопками.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-19

С хлопками, давай с хлопками. Как их надо делать? Все, я запуталась. В общем, оказывается, это все достаточно сложно. Переключаться надо быстро. Не так-то просто с первого раза.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-22

Пробовали освоить метод и родители, но угнаться за дочкой так и не смогли. К упражнениям девочка любит подключать стихи и песни.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-25

Татьяна Адаменя, мама Стефании:  
Все внимание с первых дней уделялось только Стефании. Разговаривали с ней, как со взрослой, не было у нас градации, что для тебя информация преподносится, как для ребенка, мы же между собой разговариваем, как взрослые. Нет, все всегда было наравне, на равных.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-28

Благодаря фитнес-подушке для удерживания баланса к работе подключается еще и мозжечок. Методика помогает развить оба полушария головного мозга. Здесь нет задачи открыть в ребенке способности Эйнштейна или Пикассо. Скорее, подготовить фундамент для будущих возможностей.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-31

Галина Лашковская:  
Подготовка к школе ей дастся без проблем. Такие навыки, как чтение и письмо – самый сложный навык, где свою мысль можем выдать на бумаге, ей дадутся без всяких проблем, вопросов.  

«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально-34

Какое будущее ждет Стефанию, говорить в пять лет, конечно, рано. Но педагог уверена, что девочка легко справится с современным ритмом жизни. А поскольку ребенок мечтает заниматься танцами и гимнастикой, кто знает, быть может это и есть золотой старт.  

# Дети # общество # Стефания Адаменя # Галина Лашковская # Галина Буро # Татьяна Адаменя # Фотофакт

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