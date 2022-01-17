«Никто не сможет повторить». Эта девочка из Гродно научилась владеть языком жестов, и вот почему это так уникально

Новости Беларуси. Героиня сюжета – пятилетняя гродненка Стефания Адаменя, которая поражает взрослых своим владением языком жестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это такая гимнастика для мозга. Уникальный метод на основе кинезиотерапии разработала учитель-дефектолог детского сада № 46 в областном центре. Педагог признается – юная ученица смогла сполна продемонстрировать, что методика работает. Девочку уже приглашают выступать на телешоу, где она удивляет всех. Попробовала повторить упражнения и наш корреспондент Галина Буро.

– 8, 30,32.

– 8,30,32.

– Умничка!

Выглядит просто. Но под силу далеко не каждому. Пятилетняя Стефания четко жестикулирует, делая это синхронно и в строго определенной последовательности. С ритма ее не сбивает даже присутствие телекамеры. А началось все с банальной детской проблемы – девочка не выговаривала букву «р», стала заниматься с учителем-дефектологом. Оказалось, что ребенок способен на большее.

Стефания Адаменя, воспитанница детского ясли-сада № 46:

Когда мне только выдавали упражнения, я садилась, пока брата не было, в комнату и повторяла эти упражнения. А так нет, никто не сможет повторить, даже если усложнить и повторить.

Переключение жестов с определенной коррекционной задачей – это уникальная авторская методика гродненского учителя-дефектолога Галины Лашковской. В основе элементы кинезиотерапии – реабилитационной методики, адаптированной специально под дошколят, в первую очередь для развития речи. Логопеды говорят: у многих детей сегодня есть проблемы, сказываются цифровые технологии и скоростной ритм жизни.

Галина Лашковская, учитель-дефектолог детского ясли-сада № 46:

Я поняла, что старые методы и приемы не работают. Поэтому я обратилась к такой науке, как кинезиология – это наука, повышающая интеллектуальную и умственную способности. При обследовании деток я поняла, что эти кинезиоупражнения нужно вводить. Когда я их ввела, я увидела одну замечательную девочку. Ей было на тот момент четыре года – это Стефания. Эти упражнения у нее увеличивались просто с такой прогрессией в сложности. Конечно же, как побочный эффект – все детки подтягивались за ней. То есть она была таким метеоритом, который летит, и все за ней. Навыки юной Стефании удивляют любого взрослого.

Галина Буро, корреспондент:

На первый взгляд эти упражнения кажутся очень простыми, поэтому мы сами решили попробовать их выполнить. Стефания, показывай, как их надо делать.

– Теперь будем повторять с хлопками.

С хлопками, давай с хлопками. Как их надо делать? Все, я запуталась. В общем, оказывается, это все достаточно сложно. Переключаться надо быстро. Не так-то просто с первого раза.

Пробовали освоить метод и родители, но угнаться за дочкой так и не смогли. К упражнениям девочка любит подключать стихи и песни.

Татьяна Адаменя, мама Стефании:

Все внимание с первых дней уделялось только Стефании. Разговаривали с ней, как со взрослой, не было у нас градации, что для тебя информация преподносится, как для ребенка, мы же между собой разговариваем, как взрослые. Нет, все всегда было наравне, на равных.

Благодаря фитнес-подушке для удерживания баланса к работе подключается еще и мозжечок. Методика помогает развить оба полушария головного мозга. Здесь нет задачи открыть в ребенке способности Эйнштейна или Пикассо. Скорее, подготовить фундамент для будущих возможностей.

Галина Лашковская:

Подготовка к школе ей дастся без проблем. Такие навыки, как чтение и письмо – самый сложный навык, где свою мысль можем выдать на бумаге, ей дадутся без всяких проблем, вопросов.