Летняя оздоровительная кампания начнётся вовремя. Как будут работать детские лагеря в 2022 году?

Новости Беларуси. В 2022 году будет увеличено количество летних загородных лагерей до 32, а также коечная мощность – на 200 мест в смену. В Мингорисполкоме обсудили планы по оздоровлению детей на год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будет возобновлена работа лагерей «Огонек» и «На ростанях». Благодаря этому оздоровительная кампания охватит больше ребят. В межсезонные каникулярные периоды продолжат работу дневные лагеря в школах, а загородные («Спутник», «Политехник», «Горизонт» и «Дружба») будут принимать детей круглосуточно. Традиционно для ребят организуют экологические, спортивные, туристические, а также лагеря труда и отдыха.

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Приоритетное направление, как и в прошлые годы, было уделено детям с заболеваниями. В прошедшем году мы оздоровили тысячу детей с инвалидностью, в том числе 100 детей с сахарным диабетом и кардиопатологией на базе санатория «Ислочь» Национальной академии наук. Летняя оздоровительная кампания 2022 года начнется вовремя, тем более поддержка из городского бюджета, как и прошлые годы, достаточно высока.