Опрос: почти 60% граждан Чехии устали от украинских беженцев

Недовольны мигрантами и в Чехии. Согласно последнему соцопросу, почти 60 процентов граждан считают, что страна, в частности, приняла слишком много украинских беженцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественная усталость, по мнению аналитиков, может усилиться в случае ухудшения экономической ситуации. Так, 40 % чехов признаются, что с трудом терпят присутствие украинцев, а 60 % полагают, что беженцы берут у государства больше денег, чем вносят. Отметим, в настоящее время в Чехии находится около 374 тысяч украинцев, это третий по величине показатель в Евросоюзе. При этом страна занимает первое место в ЕС по количеству беженцев на душу населения.