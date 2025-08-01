Воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси устроили праздник в честь 95-летия
Никто, кроме нас. Десантное братство Беларуси объединяет мужественных и стойких людей разных поколений. Уже 2 августа воздушно-десантные войска и силы специальных операций нашей страны отметят 95-летие своего служения Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне важной даты «Рыцари неба» провели в Минске показательные выступления.
Десантирование, тактическая стрельба, освобождение заложника, рукопашный бой, залпы военной техники – праздник на площадке у Национальной библиотеки собрал сотни минчан и гостей столицы.
Даниил Левкович:
Как по мне, самая лучшая часть была, когда ВДВ показывали выступление, там, где они блоки ломали, бутылки об себя. Вообще, достаточно хорошее было все, прям очень высокий уровень, как всегда у нашей страны. Еще очень понравилось, как с парашютами прыгали люди.
Марина Левкович:
Понравилось, как тащили машину, это вообще было очень круто. Мне также понравилось, как у Даника, то, что ломали всякие блоки об себя. И понравилось, как с парашютом приземлялись, это было очень круто.
Силы специальных операций оперативно реагируют на современные вызовы и угрозы. Особое внимание уделяется новейшим формам подготовки личного состава, в том числе использованию беспилотных летательных аппаратов. Сегодня на празднике продемонстрировали работу операторов БПЛА и элементы борьбы с беспилотниками.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
На сегодняшний день вокруг республики очень сложная обстановка. Поэтому на нее надо реагировать. Обстановка требует того, что на сегодняшний день надо бежать. Не идти, а бежать. И то, что вроде мы освоили сегодня, оно уже завтра неактуально становится. Поэтому программы подготовки меняются быстро. Только что-то мы увидели и нашли новое, сразу мы пытаемся ввести это в программу подготовки для того, чтобы люди были готовы.
1 августа зрители смогли ознакомиться с современными образцами военной техники, вооружения, формой и снаряжением. Работали тематические интерактивные и фотозоны, полевая кухня, а на сцене выступали творческие коллективы.