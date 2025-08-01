Воздушно-десантные войска и силы спецопераций Беларуси устроили праздник в честь 95-летия

Никто, кроме нас. Десантное братство Беларуси объединяет мужественных и стойких людей разных поколений. Уже 2 августа воздушно-десантные войска и силы специальных операций нашей страны отметят 95-летие своего служения Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне важной даты «Рыцари неба» провели в Минске показательные выступления.

Даниил Левкович:

Как по мне, самая лучшая часть была, когда ВДВ показывали выступление, там, где они блоки ломали, бутылки об себя. Вообще, достаточно хорошее было все, прям очень высокий уровень, как всегда у нашей страны. Еще очень понравилось, как с парашютами прыгали люди.

Марина Левкович:

Понравилось, как тащили машину, это вообще было очень круто. Мне также понравилось, как у Даника, то, что ломали всякие блоки об себя. И понравилось, как с парашютом приземлялись, это было очень круто.

Силы специальных операций оперативно реагируют на современные вызовы и угрозы. Особое внимание уделяется новейшим формам подготовки личного состава, в том числе использованию беспилотных летательных аппаратов. Сегодня на празднике продемонстрировали работу операторов БПЛА и элементы борьбы с беспилотниками.