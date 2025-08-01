Сразу 6 молодых специалистов будут трудиться в сельхозпредприятии «Свердловский»

С энтузиазмом и новаторским подходом осваивают профессию молодые специалисты. 1 августа по всей стране они прибывают на свои первые рабочие места. Особенно в квалифицированных кадрах нуждается аграрная отрасль. Так, в сельском хозяйстве Гомельской области будут трудиться более 600 вчерашних выпускников колледжей и университетов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многочисленный штат одного из агрофлагманов Жлобинского района – сельхозпредприятия «Свердловский» – пополнился сразу четырьмя молодыми специалистами. Все они – инженеры-механики. Проверяют комбайны перед выходом в поля. Техника должна быть исправна, чтобы не допустить простоя в самую горячую пору.

Данила Мальцев, инженер сельхозпредприятия «Свердловский»:

Отлично работается, коллектив хороший. Интересная работа. В мои обязанности входит контроль за техникой, чтобы они выезжали в исправном состоянии. Алексей Кук, инженер сельхозпредприятия «Свердловский»:

Контролируем труд рабочих и следим за выполнением задач. Ремонт техники, отпуск ее на линию.

Процесс «акклиматизации» успешно проходит и Эдуард Юшков. Он с отличием окончил аграрно-технический университет. Старания вчерашнего студента вознаграждены. Хозяйство предложило достойную зарплату и руководящую должность. В подчинении у перспективного инженера 40 человек.