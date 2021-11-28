Картофель подорожал во всём мире. Не останутся ли белорусы без главного овоща?

Новости Беларуси. Традиционные осенние ярмарки завершились несколько недель назад. Тогда можно было купить картошку по 90 копеек или по рублю. Сегодня такие ценники уже не найти ни в магазинах, ни на рынках. И речь не про отборную, мытую картошку. Рост цен на «второй хлеб» ощутили не только белорусы. В целом на стоимость продуктов влияет много факторов: и пандемия, и урожай, и подорожание энергоресурсов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Оксана Семашко узнала, по чем картофель в других странах и сравнила с нашими ценами.

Тем, что картошка превратилась из любимой в дорогую, в 2021 году обеспокоены не только белорусы, но и жители разных стран мира. Так, к примеру, в России сетка импортной картошки 2 килограмма стоит около 7 белорусских рублей. Своя, самая дешевая, 85 копеек. Краснодарскую в Абинске по выгодной цене можно купить за 1,40.

В Ирландии самая дешевая мелкая картошка в сетевом магазине почти 1,30. Крупная в три раза дороже. В неудачные для урожая годы она чернеет. Люди берут мелкую: проще выбросить, чем большие картофелины. В Индии, наоборот, овощи стали дешевле. Четыре килограмма картошки здесь можно купить всего за 3 рубля. Такая цена и в Судане.

В Дубае французский второй хлеб со скидкой продают за 1,5 рубля. В каждой стране стараются есть свою картошку, где это возможно. Она и дешевле. Ведь за импортную придется раскошелиться втридорога.

Чтобы вот сказали «ой, какая дорогая», – не было такого. Цены на продукты в 2021 году не снизились. Еще год назад они были дешевле в два раза.

Анна Хатуевич, заведующая торговым объектом:

В осенне-зимний период, скажем даже, спрос увеличивается. Люди хотят есть. Ну, и слава Богу! Есть покупатели, которые приходят в магазин и говорят: «Мы хотим купить у вас мешок картошки. Позвоните нам, пожалуйста, когда приедет, чтобы можно было выбрать, какой именно». На наших ценах сказалась пандемия. Подорожали топливо и энергоресурсы, семена, поэтому изменились цены на мировом рынке.

Анна Халецкая, исполняющая обязанности начальника торгового отдела ОАО «Фирма «Кадино»:

Из года в год цена варьируется в зависимости от внешних условий, в принципе, какой на нее будет спрос, кто интересуется, куда ее будут поставлять, какие погодные условия. То есть если слишком большие морозы, то естественно, затраты на энергоносители, которые будут отапливать помещение.

Олеся Артюшина, заведующая отделом социального партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения организаций профсоюзов:

89 позиций мы мониторим по продуктам питания и 50 позиций по лекарствам. И видим, что из ряда в ряд цены, конечно, растут. И самое наше внимание именно на сельхозпродукцию, потому что это так называемый борщевой набор, который так важен для наших белорусов. Мы видим, что рост настолько серьезен, что он даже опережает темпы роста нашей заработной платы. Нужно сказать обязательно про картофель, потому что сегодня это довольно-таки острая проблема, картофель подорожал на 90 %.

Сегодня не упускают из внимания качество, цены и ассортимент. Сейчас людей волнует стоимость картошки, а еще летом решали вопрос со свеклой. Олеся Артюшина:

Был очень жаркий период, и предприниматели, и рестораны скупили практически всю свеклу. И наши базы не могли доставить столько свеклы, сколько нужно нам для потребления, поэтому она сюда приезжала из-за рубежа, то есть украинская, египетская. Какая угодно, только не наша белорусская, поэтому цена была просто баснословно завышена.

Цена, как правило, падает, когда появляется новый урожай и нет потребности покупать заморское. Но опасения вызывает и ситуация с мясной продукцией. Олеся Артюшина:

На прилавках магазинов стало меньше продукции Дзержинской фабрики куриной, потому что тушка бройлера, которая тоже входит в наш список, практически пропала с прилавков магазинов. Это тоже нас интересует, почему так, почему разделка начала сильно дорожать, то есть сегодня цена на продукцию птицефабрик выросла практически до цены лета на свинину и говядину. Доступность продуктов каждому вне зависимости от достатка курируют профсоюзы. За ценами в магазинах следят каждую неделю.

Дмитрий Шевчук, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Мы обращали внимание в отношении государственных органов и правительства с тем, чтобы та система стабилизационных фондов, которая существует в нашей стране, все-таки работала оптимально, хорошо, совершенствовалась. Проверка ассортимента, наличие продуктов – это также одна из функций нашего мониторинга. Мы не видим нареканий каких-либо существенных со стороны наших потребителей, торговые сети тоже не говорят о каких-то существенных проблемах в этом отношении. Есть какие-то единичные случаи, но они, как правило, связаны с тем, что в том или ином магазине отсутствует спрос на данный товар.

Дефицита овощей, крупы и хлеба в межсезонье не будет. В 2021 году стабфонды наполнили больше прежнего.