Григорий Азарёнок о коллективном Западе: вся ваша история – это череда подлости, предательства, ядов, войн и террора

Новости Беларуси. Жестокость, цинизм и откровенный фашизм. По-другому назвать действия литовских и польских силовиков невозможно. Своих граждан, которые хотят помочь беженцам, они избивают, а самих гостей хладнокровно убивают и выбрасывают на белорусскую территорию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как это назвать, если не паноптикум? В эфире СТВ авторская рубрика Григория Азаренка и Алены Дзиодзиной.

Григорий Азаренок, СТВ:

Убийцы. Хладнокровные, жестокие, подлые, злобные убийцы. Беспринципные, наглые, уродливые, вы продолжаете усеивать леса трупами людей. Обратимся к европейской истории. Наши черви-змагарыши очень любят копаться в этом кровавом котловане и визжать от восторга. Но не знало человечество ни одного племени, ни одного народа, который был бы столь же жесток и беспощаден, столь же погряз в крови, как Запад. И что самое подлое – они всегда это прикрывают фиговым листиком гуманизма и свободы, прав и благородства. Они нашего правителя называют Ivan the Terrible, Иван Ужасный. Только жертвами грозного царя считают максимум 4 тысячи человек, в то время как только в одну Варфоломеевскую ночь благородные европейцы вырезали 30 тысяч. Или, может, вспомним их безумного короля-садиста Генриха IV? Тогда Англия умывалась кровью в промышленных масштабах, по разным подсчетам до 70 тысяч человек. А его волновало только одно – какой следующей любовнице он отрубит голову.

Вся ваша история – это череда грязи, подлости, предательства, убийств, коварства, ядов, кинжалов, войн и террора. Герцог Альба почти уничтожил все население Голландии. А на каком фундаменте стоит современное роскошное здание Евросоюза? Нынешняя Бельгия, где и находится столица нового рейха, была когда-то империей, где властвовал король Леопольд. Они прибрали к рукам современную Республику Конго. Тут же там было введено крепостничество, местных негров заставили вкалывать на плантациях. А за невыполнение трудовых норм они могли запросто убить работника, чтобы он стал пищей. А отрезанные кисти рук и ног предоставлялись администрации короля Леопольда для отчетности. На этом и стоит роскошное здание Евросоюза. И если змагарыши думают, что с ними будут поступать иначе – ошибаетесь. Вы развязали две чудовищные разрушительные мировые войны. Вы единственные применили ядерное оружие. Вы уничтожили Ближний Восток. Вспомните еще раз мерзкую жабью рожу Клинтонихи, когда она смотрела, как терзают тело Каддафи.

Но если ваши предшественники были титанами зла, то сейчас история повторяется в виде кровавого фарса. На смену величественным ублюдкам пришли ублюдки фарса. Мелкие, злобные, жалкие хорьки. Науседа и Ландсбергис. Вы клоуны. Лилипуты. Пыль под ногами. Вы блохи, вид паразита, который можно назвать кровавые гниды. Вы развалили собственную страну. Вы обрекли свой собственный народ на нищее вымирание. От вашей гнусной власти уехала половина населения. Вы разделили своих собственных граждан на сорта. И чтобы вошь казалась хоть чуть-чуть значительной, вы начали убивать. Труп этого человека литовские палачи приволокли на нашу границу и выбросили. Вот так вот запросто. Своими руками. Может, на машине его везли и ржали, шутки шутили, мол, «разлагаться уже у них начнет». А потом цеппелины жрать пошли? И вы еще нас учить жизни смеете, поганый рот свой открывать в нашу сторону, о человечности говорить?

Надо признать – Беларусь окружена фашиствующими лимитрофами. Эти недостраны полностью подчинены заокеанскому маньяку и сладострастно готовы выполнять любой приказ. Но самое мерзкое – их содержанки, у которых пока еще есть белорусские паспорта. Ну какой же мерзостью надо быть, как надо опуститься, чтобы все это поддерживать и оправдывать, чтобы ловить каждое слово пана, носиться с ним? Подсвинки. Складывается впечатление, что если бы литовские зондеркоманды сжигали бы сейчас деревни с белорусами, вы бы с удовольствием вели прямой стрим, и два гея – Путило и Мотолько – целовались бы на фоне горящего сарая. А вот на это место поедут любители флоры в Куропатах, послы ЕС и США в Беларуси? Или они сегодня отдыхают в самых фешенебельных условиях и знать ничего не хотят о трупах людей? А все эти захожане в лагерь беженцев, которые с высокопарным выражением осматривали – ну, как тут эти белорусы содержат? Поедут, я спрашиваю? Хоть слово сказать против лимитрофных убийц хватит потенции?