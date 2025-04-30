Лукашенко: «Нам многое обещают – скоро узнаете». Собрали главные тезисы Президента с форума в Волгограде

Правда о событиях Великой Отечественной – говорим об этом не только накануне юбилея Великой Победы. Говорим об этом всегда, чтобы передать эстафету памяти о подвиге героев-освободителей следующим поколениям, а значит, сохранить страну. Ведь если забудем путь к Хатыни и в Тростенец, дорогу в Олу и Дальву, если сотрем из памяти подвиг защитников Брестской крепости и Сталинграда, если не принесем цветы к Ржевскому мемориалу и на минскую площадь Победы – все ужасы могут повториться. Ведь память о событиях 80-летней давности сегодня сама стала объектом фактически мировой войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войны тех, кто снова пытается переписать историю в собственных интересах. Во что это может вылиться? Далеко за современным примером ходить не надо! И лишь правда о Великой Отечественной – наша надежная защита. А держать этот щит в своих руках – большая честь и огромная ответственность. Об этом заявил Александр Лукашенко накануне на союзном форуме в Волгограде. А еще добавил, что Память о Великой Победе – это часть национальной идеи белорусов. И понимание этого важнейшего условия нашего суверенитета и, если хотите, выживания в современном «зубастом» мире приходит в обществе. И, быть может, нам действительно нужно было время, чтобы это осознать и сформулировать? Лукашенко: идет война за умы наших людей – подготовка к горячей войне уже началась.

Волгоград накануне стал большой дискуссионной площадкой, которая объединила парламентариев, общественных деятелей и экспертов. Участие в союзном форуме «Великое наследие – общее будущее» приняли Президенты Беларуси и России. А еще представители 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки. И это наш коллективный ответ тем, кто объявил войну нашей памяти, кто аплодирует неонацистам, возводя их в ранг современных героев, кто сносит памятники героям, которые когда-то «излечили» мир от коричневой чумы. Но, как показало время, далеко не для всех Великая Победа такой же цветущей весной 1945-го стала прививкой от этого чудовищного «вируса» на все времена. И те, кто заживо сжигал людей в Одессе в 2014-м; те, кто в 1999-м сбрасывал на Белград бомбы, цинично называя себя «милосердным ангелом»; те, кто вооружившись виртуальным оружием, заражает целые народы и государства вирусом ненависти – все они сегодня не прочь вывести мировую историю на новый страшный виток. А потому только память – наша защита. И только правда – наше оружие на этой не нами объявленной современной войне. Чтобы помнили – репортаж Анастасии Ярощик-Корниенко.

Чуть больше недели до Дня Великой Победы. В 1945-м в эти дни шли ожесточенные бои. Еще немного и над Рейхстагом красноармейцы водрузят Знамя Победы. 1 418 дней Великой Отечественной войны – этот длинный путь стал символом подвига, который навсегда останется в сердце народа. Чтобы помнили, тысячи благодарных потомков сегодня посещают мемориалы, реализуют памятные проекты. Билборды с именами героев-победителей установлены на трассе М1 – от Бреста до Москвы – своеобразная летопись о героических сражениях.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Начался процесс установки данных билбордов по всей трассе М1. Это 30 Героев Советского Союза, 30 человек, которые внесли большой вклад в нашу общую Великую Победу в годы Великой Отечественной войны.

Важный пункт в маршруте победы – Волгоград. Город-герой, где в годы Великой Отечественной войны был достигнут коренной перелом. После Сталинградской битвы наши войска не отступали, освобождая от фашистов город за городом, шли только вперед до Берлина. Мемориальный комплекс на Мамаевом кургане – сегодня один из важнейших символов победы и мужества. Тысячи людей приходят, чтобы почтить героев и сохранить память. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин возложили венки в зале Воинской славы.

И цветы к могиле маршала Чуйкова, командующего войсками во время Сталинградской битвы и после смерти завещавшего похоронить его рядом с павшими солдатами своей армии. Символично, в Волгограде, городе, который стальной, непреодолимой крепостью встал на пути захватчиков, в эти дни проходит международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Он собрал участников из 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки. Парламентарии государств – участников СНГ, общественные деятели, ученые, международные эксперты обсуждают вопросы сохранения исторической правды, патриотического воспитания молодежи и противодействия переписыванию героической летописи. Депутат парламента Монголии: мы хотим, чтобы молодежь и следующее поколение помнили об истории.

Форум организован по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин приняли участие в мероприятии. Лукашенко: мы наследники великого поколения героев-победителей – и нам стыдиться нечего. Подробнее. Коллективный Запад пытается переиначить историю с ног на голову, не просто принижает роль Советского Союза во Второй мировой, а вычеркивает полностью тот факт, что победил советский многонациональный народ. Вирус забвения передается. В странах Европы чествуют нацистских преступников и сносят памятники героям-освободителям, переписывают события Великой Отечественной. Лукашенко раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов: в каждой яме – дети! Сегодня важно говорить и рассказывать о Великой Отечественной войне, чтобы не дать малейшего шанса переписать историю.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня здесь собрались люди, которых не надо ни в чем убеждать. Наше с Президентом России Владимиром Владимировичем поколение выросло, слушая рассказы фронтовиков, наших родителей и тех, кто выжил в оккупации. С поколением, рожденным и взрослевшим в 1990-е, согласитесь, сложнее. Мировоззрение детей перестройки формировалось в самый пик реваншистской пропаганды. Много было сделано, чтобы дискредитировать Красную армию, партизанское движение, движение сопротивления на нашей земле, обелить нацистских преступников. Достучались не до всех, но в отдельные головы их идеи проникли. И это урок. Наш с вами. Для защиты исторической памяти надо делать еще больше. Никогда нельзя расслабляться, никаким покаяниям верить нельзя – только реальным делам. И это очень актуально, не только для нас с Президентом сегодня, когда нам многое обещают, ну, может, пока не все все знают – скоро узнаете. А делать, как обычно, как говорил Президент России, не буду. Могу его только процитировать: «Обманут в очередной раз, поэтому только дела, только факты. Вы нам – мы вам. Вы нас так научили». Наше общая память – прочный фундамент, который позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Лукашенко: мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память.

Уже на двусторонней встрече российский лидер еще раз озвучил приглашение Александру Лукашенко посетить парад в Москве. Владимир Путин, Президент России:

Очень рассчитываем видеть вас в Москве в день основных торжеств, 9 Мая. Знаю, вы приняли решение, чтобы ваш парадный расчет тоже прошел по Красной площади. Спасибо большое!

Александр Лукашенко:

Благодарю еще раз, что пригласили на парад. Мы не могли не приехать. Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя, в Беларуси. Речь шла также о результатах торгово-экономическом сотрудничестве, промышленной кооперации и международной повестке. Лукашенко: Беларусь и Россия должны выстроить отношения еще теснее, чем в унитарном государстве.