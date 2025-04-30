Депутат парламента Монголии: мы хотим, чтобы молодёжь и следующее поколение помнили о ВОВ

Виктор Иванов, директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества: Это демонстрация наших уверенных устремлений в сохранении исторической памяти, в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны. Я представляю Брестский регион и проект развития Молодежного патриотического центра Брестской крепости. Очень важно на площадках форума взаимодействовать по предложению совместных патриотических проектов.

Лутаагайн Энхнасан, депутат парламента Монголии:

Монгольский народ помнит подвиги Советского Союза и советских солдат, которые переменили историю всего человечества и защитили нас от фашистов. Мой дедушка тоже сражался за Москву, когда он был курсантом. И поэтому для меня лично находиться в Волгограде – это тоже честь. Потому что мы помним, что Сталинградская битва изменила ход войны. Потому что мы хотим, чтобы молодежь и следующее поколение помнили об истории.