Лукашенко: Беларусь и Россия должны выстроить отношения ещё теснее, чем в унитарном государстве

Что делать, когда в мире немало тех, кто пытается подменить факты о Второй мировой и переписать историю в собственных интересах? Когда чествуют нацистских преступников и сносят памятники героям-освободителям? Когда целые страны захватил вирус беспамятства? И вот в этих невероятно опасных мировых обстоятельствах правда о Великой Отечественной войне – вот наша защита. И держать этот щит в своих руках – большая честь и огромная ответственность. Об этом заявил Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде.

Помимо сохранения исторической памяти, в повестке президентов сегодня экономика, экономика и еще раз она. Результаты не могут не радовать, мы видим и перспективы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я благодарен, что благодаря вашему приглашению я снова здесь, на нашей священной земле, где белорусы, русские и все народы Советского Союза насмерть стояли. Очень вы правильно сказали, что у нас хорошая сложилась традиция, чтобы и подстегнуть наше правительство, и задать какой-то тренд в наших отношениях, и решить какие-то вопросы, которые не решаются правительствами.

Мы регулярно встречаемся. Благодарю вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждая срочные вопросы. У нас действительно общее понимание всего процесса развития. Повестка международных отношений у нас абсолютно схожая. Тут нечего даже говорить. Мы это не скрываем, не крутим, не вертим. Одно Отечество. От Бреста до Владивостока у нас одно Отечество. Ну так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовалось. И мы должны сделать все для того, чтобы наши отношения в этом Отечестве были еще теснее, чем в унитарном государстве. И мы с вами немало делаем. Я уверен, что наши дети и другие поколения еще оценят то, что мы тут мучаемся, делаем. И нам непросто. И слева, и справа нас бомбят. И наши все решения, они ведь направлены на единство наших народов.

Протокольная часть большого разговора союзников проходила в здании администрации Волгоградской области. В зале, где на стенах выгравированы фамилии героев, тех, кого сегодня своими решениями потомки не имеют права подвести.