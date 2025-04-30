Лукашенко: мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память

Как сохранить историческую память и передать правду будущим поколениям? Город-герой Волгоград накануне стал большой дискуссионной площадкой, которая объединила парламентариев, общественных деятелей и экспертов. Участие в союзном форуме «Великое наследие – общее будущее» приняли Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще представители 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки. И это наш коллективный ответ тем, кто объявил войну нашей памяти, кто аплодирует неонацистам, возводя их в ранг современных героев, кто сносит памятники героям, которые когда-то излечили мир от коричневой чумы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В Беларуси мы активно продвигаем в обществе понимание того, что память о Великой Победе – это часть национальной идеи. Мы стараемся делать все, чтобы наши дети помнили, что этой Победой мы крепко связаны со всеми народами бывшего Советского Союза. Нам это нельзя потерять, потому что вместе мы не просто мощные – мы мощнейшая сила, и нас никогда не победить. Великая Победа священна. Правда о Великой Отечественной войне – наш щит. Держать его в своих руках – большая честь и ответственность. И нам надо об этом помнить. Почему мы так боремся за сохранение правды исторической памяти?

Александр Лукашенко:

Мы много очень правильных слов сказали, но почему? Нам же задают этот вопрос и со стороны. Это мое мнение. Еще раз подчеркиваю, может быть, не согласитесь, но я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память. Во-первых, этой памятью мы должны гордиться. Они нам завидуют. Слава богу, что у нас есть поколение победителей, которыми мы гордимся. Это мы, понимаете? Вот они здесь, миллион погибших – это мы, поэтому мы за это и цепляемся. Во-вторых, потому что началась новая очередная война. Уважаемые друзья, она началась, но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая. Мировая война с оружием в руках.

Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава богу, пока идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась. Поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним и будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были. И что если вдруг нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей так, как сражались они, не жалея ни жизни, ничего, что у нас есть.

Вот почему мы говорим об этой исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать. Ну, давайте откровенно, в нашем обществе немало людей, которые думают: а ну что там, поговорили-поговорили, памятник – сходили сегодня, назад пришли и так далее. Нет. Как только забудем путь к Хатыни, к Сталинграду, к Брестской крепости – все вернется снова, мгновенно, даже не заметим. Поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память.

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