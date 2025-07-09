Наряды армян, башкир и марийцев – в Витебске проходит выставка народного костюма, созданная руками детей
Вера Позняк, корреспондент:
Экспозиция «Красота и величие народного костюма» – это результат работы детей и педагогов из детских домов-интернатов. В этой выставке собрана коллекция из 46 кукол, каждая из которых представляет национальный традиционный костюм.
Создавая эти костюмы, дети осваивали различные ремесла и техники – объемную вышивку, золотое шитье, роспись, плетение из бисера и орнаментирование.
Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда «Миссия»:
Здесь как раз представлены очень многие народности, то есть и коряки, и удмурты, и хакасы, и башкиры. Кого здесь только нет. Я считаю, что это очень интересная история. Очень счастлива, что эта выставка пополнилась белорусскими костюмами, которые вы сегодня можете увидеть.
Валентина Голубкова, экскурсовод выставочного зала «Духовской круглик»:
Выставка продлиться до 8 августа 2025 года. Поэтому все, кто не был на презентации, приходите. Успеете еще посмотреть. Выставка удачно разместилась у нас. Поскольку наш выставочный зал находится в центре города, за окном продолжение панорамы, облака, деревья. Она находится в живой зоне.
Эти костюмы отражают богатство и разнообразие этнических корней и традиции разных народов. Здесь можно увидеть наряды, характерные для армян, башкир, марийцев, якутов, бурят и многих других.
Подробности в видео.