Наряды армян, башкир и марийцев – в Витебске проходит выставка народного костюма, созданная руками детей

Вера Позняк, корреспондент:

Экспозиция «Красота и величие народного костюма» – это результат работы детей и педагогов из детских домов-интернатов. В этой выставке собрана коллекция из 46 кукол, каждая из которых представляет национальный традиционный костюм. Создавая эти костюмы, дети осваивали различные ремесла и техники – объемную вышивку, золотое шитье, роспись, плетение из бисера и орнаментирование.

Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда «Миссия»:

Здесь как раз представлены очень многие народности, то есть и коряки, и удмурты, и хакасы, и башкиры. Кого здесь только нет. Я считаю, что это очень интересная история. Очень счастлива, что эта выставка пополнилась белорусскими костюмами, которые вы сегодня можете увидеть.