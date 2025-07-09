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В Кремле прокомментировали угрозы Трампа «разбомбить» Москву

09 июля 2025 11:23
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В Кремле прокомментировали угрозы Трампа «разбомбить» Москву-0

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, аудиозапись, где президент США Дональд Трамп угрожает разбомбить Москву, может не являться достоверной, пишет РИА Новости.

Информация о подобных заявлениях американского лидера появилась 9 июля на телеканале CNN.

«Является ли это фейком или не является – мы тоже этого не знаем», – подчеркнул дипломат. Российская сторона, как указал Песков, при анализе какой-либо информации руководствуется наличием тенденции появления большого количества фейков.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Дмитрий Песков

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