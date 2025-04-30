Депутат Мажилиса Казахстана: историческая память – это основа национального самосознания

Великая Победа священна. Правда о Великой Отечественной войне – наш щит. Держать его в своих руках – большая честь и ответственность. Будем помнить об этом – заявил Президент на международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» 29 апреля в Волгограде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческая память – это не просто отражение прошлого, она еще играет ключевую роль в формировании будущего. Служит связующим звеном, объединяющим народ, формирует коллективное историческое сознание.