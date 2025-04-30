Депутат Мажилиса Казахстана: историческая память – это основа национального самосознания

Великая Победа священна. Правда о Великой Отечественной войне – наш щит. Держать его в своих руках – большая честь и ответственность. Будем помнить об этом – заявил Президент на международном форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» 29 апреля в Волгограде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Историческая память – это не просто отражение прошлого, она еще играет ключевую роль в формировании будущего. Служит связующим звеном, объединяющим народ, формирует коллективное историческое сознание.
Абиль Еркин, депутат Мажилиса парламента Казахстана:
Очень хорошее есть выражение. Без памяти нет идентичности, без идентичности нет нации. То есть историческая память – это основа национального самосознания. Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, мы же сегодня независимые государства, и каждый народ сохранил какой-то свой уникальный взгляд на историю Великой Отечественной войны. И на таких форумах интересен не столько унифицированный взгляд, сколько вот эта палитра разных национальных взглядов. Почему это стало возможным, к чему это привело, какие жертвы человечество принесло. Для того чтобы больше не воевать, если мы об этом забудем все вместе, то мы рискуем на эти грабли наступать постоянно.
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