Лукашенко раскрыл подробности расследования дела о геноциде белорусов: в каждой яме – дети!

Как сохранить историческую память и передать правду будущим поколениям? Город-герой Волгоград накануне стал большой дискуссионной площадкой, которая объединила парламентариев, общественных деятелей и экспертов. Участие в союзном форуме «Великое наследие – общее будущее» приняли Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще представители 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки. И это наш коллективный ответ тем, кто объявил войну нашей памяти, кто аплодирует неонацистам, возводя их в ранг современных героев, кто сносит памятники героям, которые когда-то излечили мир от коричневой чумы.

Коллективный Запад пытается переиначить историю с ног на голову, не просто принижает роль Советского Союза во Второй мировой, а вычеркивает полностью тот факт, что победил советский многонациональный народ. Вирус забвения передается. В странах Европы чествуют нацистских преступников и сносят памятники героям-освободителям, переписывают события Великой Отечественной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Западные специалисты по белорусской истории, по нашей советской, русской, российской истории пишут, что мы слишком пафосно рассказываем о своих героях, преувеличиваем масштабы их подвига. Нам намекают, что надо бы и про плохих своих говорить, и про хороших немцев не забывать. Учат нас из-за океана псевдообъективности. Послы стран Евросоюза сегодня стыдливо, без освещения в средствах массовой информации возлагают цветы в Хатыни. Прячут лица от камер журналистов. Польша проводит мероприятие, приуроченное к освобождению Красной армией узников Освенцима. Без нашего участия. В немецких СМИ сообщают о том, что этот концлагерь освободили, послушайте, американские войска. Словом, делается все, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях ( подробнее ).

А значит, каждый факт, каждая цифра, которые свидетельствуют о подвиге советского народа, народа-победителя должны звучать вновь и вновь. Это неоспоримые доказательства и спустя 80 лет ответ на целенаправленные попытки искажения истории.

Александр Лукашенко:

Прокуратура Беларуси уже несколько лет расследует ужасающие факты геноцида белорусского народа. Мы вскрываем новые факты преступлений. Тысячи заживо сожженных и замученных женщин, стариков, детей. Наши ученые, военные, поднимают из земли останки малышей, прижатых к груди матери. В каждой яме – дети! Убивали, уничтожали семьями. Способы казни ужасают. Людей заставляли самостоятельно укладываться на трупы, чтобы поместить в яму как можно больше тел. Забрасывали гранатами, чтобы еще лучше утрамбовать.

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