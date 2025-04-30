Путин предложил совместно с Минском открыть завод по беспилотным системам

Международный форум Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» продолжает работу в Волгограде. Он собрал участников из 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Депутат Мажилиса Казахстана: историческая память – это основа национального самосознания. Читайте здесь.
О совместных проектах лидеры Беларуси и России говорили на двусторонней встрече. Речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве, промышленной кооперации и международной повестке.
Владимир Путин, Президент России:
Безусловно, надо обсудить вопросы промышленной кооперации, мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Хочу вам рассказать, какие есть предложения, мы готовы заложить уже завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию по беспилотию. Это очень важно прежде всего для экономики, логистики. Правительства работают над этими вопросами постоянно. Подробности.