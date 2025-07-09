Чихуахуа спасла провалившегося в расщелину ледника мужчину

В Швейцарии спасатели пришли на помощь мужчине, который провалился в расщелину ледника. Пострадавшего спасла его маленькая собачка, сообщает CBS News.

Гуляя по леднику Фи с питомцем, мужчина шагнул в сугроб, который скрывал расщелину. На глубине восьми метров турист попытался призвать на помощь посредством любительской рации. Её сигнал поймал другой турист и вызвал спасателей, но установить местоположение пострадавшего было невозможно. Тогда на помощь пришла чихуахуа — она указала, где находится ее хозяин. Мужчину благополучно подняли на поверхность, а собачку назвали настоящим героем.

Читайте также:

Мужчина двое суток искал кошелёк из-за оптической иллюзии

Учёные выяснили, что «совы» справляются с когнитивными тестами лучше «жаворонков»

Врач посоветовал, какую кашу лучше всего выбрать на завтрак