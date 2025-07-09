Баланс между риском и осторожностью. Психолог рассказала, как принимать взвешенные решения
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Человек и мир – это сплошной парадокс. С одной стороны, люди очень хотели бы быть свободными, но в то же время пугаются неопределенности, что она несет. Потому, выбирая между тем, чтобы ставить задачи и делать шаги к установленным целям, человек склонен поступать как обычно. Ни больше, ни меньше. Осторожность в таких случаях – хорошо, однако же страх – не очень. Взять, например, сферу бизнеса. Развитие своего дела – это всегда риск, но тревога за результат или проблемный процесс побуждает нас взвешивать ситуацию и совершать конструктивные действия. Страх же напротив – парализует и, не делая то, чего до сих пор не делал, человек продолжает топтаться на месте. В то время как мир в динамике. И то, что человек мог не делать вчера, сегодня не делать уже невозможно.
Алена Дзиодзина:
Вчера Президент побывал в Могилевской области. Одной из тем, попавшей в фокус его внимания, разведение в Беларуси племенных коз. Развитие вектора в сельском хозяйстве – хорошо. То, что идею задумали и шаги к ней предприняли – тоже. Однако другой вопрос: а какова рентабельность и есть ли спрос? Как доложили главе государства, по итогам продаж получается, что спрос есть и интерес к белорусским козочкам отмечен за рубежом. Хорошо. Но в дальнейшем полезно спросить себя: а что, если нарастить поголовье? Динамика продаж дает основание полагать, что предпринять такой шаг было бы выгодно. Другой справедливый вопрос, что задает глава государства ответственным, возможно ли развивать направление интенсивнее. И если возможно, то какие шаги были предприняты. Ведь перспективы развития могут быть, однако порой на уровне человеческой психологии возникают препятствия. О возможных препятствиях Александр Лукашенко тоже спрашивал во время рабочей поездки, если спрос есть и развивать данное направление в Беларуси могли бы еще интенсивнее, то почему не делаем? «Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок», – подчеркнул Президент. Ведь с точки зрения перспектив, это существенный вклад в стабильность на фоне того, что окружающий мир в турбулентности и закономерным образом всех покачивает.