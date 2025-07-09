Баланс между риском и осторожностью. Психолог рассказала, как принимать взвешенные решения

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Человек и мир – это сплошной парадокс. С одной стороны, люди очень хотели бы быть свободными, но в то же время пугаются неопределенности, что она несет. Потому, выбирая между тем, чтобы ставить задачи и делать шаги к установленным целям, человек склонен поступать как обычно. Ни больше, ни меньше. Осторожность в таких случаях – хорошо, однако же страх – не очень. Взять, например, сферу бизнеса. Развитие своего дела – это всегда риск, но тревога за результат или проблемный процесс побуждает нас взвешивать ситуацию и совершать конструктивные действия. Страх же напротив – парализует и, не делая то, чего до сих пор не делал, человек продолжает топтаться на месте. В то время как мир в динамике. И то, что человек мог не делать вчера, сегодня не делать уже невозможно.