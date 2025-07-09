Прямой эфир

Баланс между риском и осторожностью. Психолог рассказала, как принимать взвешенные решения

09 июля 2025 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Баланс между риском и осторожностью. Психолог рассказала, как принимать взвешенные решения-1

Алена Дзиодзина, психолог:
Человек и мир – это сплошной парадокс. С одной стороны, люди очень хотели бы быть свободными, но в то же время пугаются неопределенности, что она несет. Потому, выбирая между тем, чтобы ставить задачи и делать шаги к установленным целям, человек склонен поступать как обычно. Ни больше, ни меньше. Осторожность в таких случаях – хорошо, однако же страх – не очень. Взять, например, сферу бизнеса. Развитие своего дела – это всегда риск, но тревога за результат или проблемный процесс побуждает нас взвешивать ситуацию и совершать конструктивные действия. Страх же напротив – парализует и, не делая то, чего до сих пор не делал, человек продолжает топтаться на месте. В то время как мир в динамике. И то, что человек мог не делать вчера, сегодня не делать уже невозможно.

Баланс между риском и осторожностью. Психолог рассказала, как принимать взвешенные решения-3

Алена Дзиодзина: 
Вчера Президент побывал в Могилевской области. Одной из тем, попавшей в фокус его внимания, разведение в Беларуси племенных коз. Развитие вектора в сельском хозяйстве – хорошо. То, что идею задумали и шаги к ней предприняли – тоже. Однако другой вопрос: а какова рентабельность и есть ли спрос? Как доложили главе государства, по итогам продаж получается, что спрос есть и интерес к белорусским козочкам отмечен за рубежом. Хорошо. Но в дальнейшем полезно спросить себя: а что, если нарастить поголовье? Динамика продаж дает основание полагать, что предпринять такой шаг было бы выгодно. Другой справедливый вопрос, что задает глава государства ответственным, возможно ли развивать направление интенсивнее. И если возможно, то какие шаги были предприняты. Ведь перспективы развития могут быть, однако порой на уровне человеческой психологии возникают препятствия. О возможных препятствиях Александр Лукашенко тоже спрашивал во время рабочей поездки, если спрос есть и развивать данное направление в Беларуси могли бы еще интенсивнее, то почему не делаем? «Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок», – подчеркнул Президент. Ведь с точки зрения перспектив, это существенный вклад в стабильность на фоне того, что окружающий мир в турбулентности и закономерным образом всех покачивает.

# Авторская журналистика на СТВ # Алена Дзиодзина

Другие новости рубрики

Все новости
Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»
09 июля 2025 11:50

Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»

Наряды армян, башкир и марийцев – в Витебске проходит выставка народного костюма, созданная руками детей
09 июля 2025 11:48

Наряды армян, башкир и марийцев – в Витебске проходит выставка народного костюма, созданная руками детей

В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием
09 июля 2025 11:07

В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием