В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием

Почтить память жертв фашизма. В сожженной гитлеровцами деревне Шауличи прошел митинг-реквием. Сотни людей с цветами в руках собрались у мемориала в Волковысском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шауличи повторили судьбу Хатыни. Здесь в июле 1943-го фашисты расстреляли 366 мирных жителей. Деревню разграбили и сожгли. Так оккупанты отомстили за убитого партизанами немецкого военврача.

Елена Блажеевская:

На 14 дзень нас прывяла сюды мама, дзе былі толькі ямы вось гэтыя відаць, і былі дротам абгароджаныя, і больш нічога не было, а першы раз калі сабраліся, і калі святар адпраўляў набажэнства, не было чуваць слоў, таму што людзі плакалі наўзрыд.

Через несколько лет после войны в деревне установили обелиск и благоустроили братские могилы мирных жителей. Позже на месте сожженных домов появились деревянные срубы, а у входа в мемориальный комплекс – колокол, который своим звоном напоминает о страшной трагедии. Участники митинга заложили капсулу времени с посланием потомкам. Ее вскроют через 20 лет, в день празднования 100-летия Великой Победы.