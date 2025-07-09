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В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием

09 июля 2025 11:07
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Почтить память жертв фашизма. В сожженной гитлеровцами деревне Шауличи прошел митинг-реквием. Сотни людей с цветами в руках собрались у мемориала в Волковысском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием-2

Шауличи повторили судьбу Хатыни. Здесь в июле 1943-го фашисты расстреляли 366 мирных жителей. Деревню разграбили и сожгли. Так оккупанты отомстили за убитого партизанами немецкого военврача. 

В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием-4

Елена Блажеевская:
На 14 дзень нас прывяла сюды мама, дзе былі толькі ямы вось гэтыя відаць, і былі дротам абгароджаныя, і больш нічога не было, а першы раз калі сабраліся, і калі святар адпраўляў набажэнства, не было чуваць слоў, таму што людзі плакалі наўзрыд.

Через несколько лет после войны в деревне установили обелиск и благоустроили братские могилы мирных жителей. Позже на месте сожженных домов появились деревянные срубы, а у входа в мемориальный комплекс – колокол, который своим звоном напоминает о страшной трагедии. Участники митинга заложили капсулу времени с посланием потомкам. Ее вскроют через 20 лет, в день празднования 100-летия Великой Победы.

В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием-6

Дмитрий Юшин:
Для всего Волковысского района Шауличи – это знаковое место, потому что здесь произошла очень большая трагедия, вы видите, сколько много людей сегодня на митинге. Мы помним, Беларусь помнит, Волковыск помнит, это нужно помнить.

В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием-8

Александр Пецевич, прокурор Волковысского района:
Получена информация о неучтенном захоронении мирных граждан в деревне Подороск Волковысского района, поэтому в ближайшее время мы планируем проведение раскопок для установления данного факта и фиксации следов преступных злодеяний фашистскими захватчиками.

Уже на протяжении четырех лет Генеральная прокуратура занимается расследованием уголовного дела о геноциде белорусского народа. Все это время список уничтоженных карателями деревень пополняется. Только в Гродненской области их установлено еще более 150. 

# Великая Отечественная война

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