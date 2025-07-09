В сожжённой гитлеровцами деревне Шауличи прошёл памятный митинг-реквием

Почтить память жертв фашизма. В сожженной гитлеровцами деревне Шауличи прошел митинг-реквием. Сотни людей с цветами в руках собрались у мемориала в Волковысском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почтить память жертв фашизма. В сожженной гитлеровцами деревне Шауличи прошел митинг-реквием. Сотни людей с цветами в руках собрались у мемориала в Волковысском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шауличи повторили судьбу Хатыни. Здесь в июле 1943-го фашисты расстреляли 366 мирных жителей. Деревню разграбили и сожгли. Так оккупанты отомстили за убитого партизанами немецкого военврача.
Елена Блажеевская:
На 14 дзень нас прывяла сюды мама, дзе былі толькі ямы вось гэтыя відаць, і былі дротам абгароджаныя, і больш нічога не было, а першы раз калі сабраліся, і калі святар адпраўляў набажэнства, не было чуваць слоў, таму што людзі плакалі наўзрыд.
Через несколько лет после войны в деревне установили обелиск и благоустроили братские могилы мирных жителей. Позже на месте сожженных домов появились деревянные срубы, а у входа в мемориальный комплекс – колокол, который своим звоном напоминает о страшной трагедии. Участники митинга заложили капсулу времени с посланием потомкам. Ее вскроют через 20 лет, в день празднования 100-летия Великой Победы.
Дмитрий Юшин:
Для всего Волковысского района Шауличи – это знаковое место, потому что здесь произошла очень большая трагедия, вы видите, сколько много людей сегодня на митинге. Мы помним, Беларусь помнит, Волковыск помнит, это нужно помнить.
Александр Пецевич, прокурор Волковысского района:
Получена информация о неучтенном захоронении мирных граждан в деревне Подороск Волковысского района, поэтому в ближайшее время мы планируем проведение раскопок для установления данного факта и фиксации следов преступных злодеяний фашистскими захватчиками.
Уже на протяжении четырех лет Генеральная прокуратура занимается расследованием уголовного дела о геноциде белорусского народа. Все это время список уничтоженных карателями деревень пополняется. Только в Гродненской области их установлено еще более 150.