Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»

На этой неделе Витебск традиционно становится центром музыкальных и культурных событий. Объединяя талантливых людей и создавая атмосферу творчества и вдохновения. На «Славянском базаре» состоялась долгожданная жеребьевка Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025». Выбор заветного номера – важный этап в подготовке к финалу.

Организаторы конкурса подготовили для каждого участника уникальные сувениры, которые стали не только памятными подарками. Для того, чтобы сделать жеребьевку более интригующей, заветные числа были спрятаны на шейкере и майке.

Беларусь на конкурсе представит Амалия Сухан. Участнице достались номера 11 и 3. По ее мнению последнее число должно принести ей удачу.