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Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»

09 июля 2025 11:50
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На этой неделе Витебск традиционно становится центром музыкальных и культурных событий. Объединяя талантливых людей и создавая атмосферу творчества и вдохновения. На «Славянском базаре» состоялась долгожданная жеребьевка Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025». Выбор заветного номера – важный этап в подготовке к финалу.

Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»-2

Организаторы конкурса подготовили для каждого участника уникальные сувениры, которые стали не только памятными подарками. Для того, чтобы сделать жеребьевку более интригующей, заветные числа были спрятаны на шейкере и майке.

Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»-4

Беларусь на конкурсе представит Амалия Сухан. Участнице достались номера 11 и 3. По ее мнению последнее число должно принести ей удачу.

Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»-6

Амалия Сухан, представитель Беларуси на XXIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск»:
Я хотела участвовать именно в первой пятерке. Во второй конкурсный день я вытянула именно третий номер, который изначально хотела. Конечно, это очень радостно. Но, мне кажется, никакой номер не помешает выступить идеально.

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске

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