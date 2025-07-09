Участники из 14 стран – как прошла жеребьёвка детского конкурса «Славянского базара – 2025»
На этой неделе Витебск традиционно становится центром музыкальных и культурных событий. Объединяя талантливых людей и создавая атмосферу творчества и вдохновения. На «Славянском базаре» состоялась долгожданная жеребьевка Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2025». Выбор заветного номера – важный этап в подготовке к финалу.
Организаторы конкурса подготовили для каждого участника уникальные сувениры, которые стали не только памятными подарками. Для того, чтобы сделать жеребьевку более интригующей, заветные числа были спрятаны на шейкере и майке.
Беларусь на конкурсе представит Амалия Сухан. Участнице достались номера 11 и 3. По ее мнению последнее число должно принести ей удачу.
Амалия Сухан, представитель Беларуси на XXIII Международном детском музыкальном конкурсе «Витебск»:
Я хотела участвовать именно в первой пятерке. Во второй конкурсный день я вытянула именно третий номер, который изначально хотела. Конечно, это очень радостно. Но, мне кажется, никакой номер не помешает выступить идеально.
Подробности в видео.