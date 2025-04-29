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Лукашенко и Путин возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы

29 апреля 2025 13:42
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«Великое наследие – общее будущее». Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы-2

Главы государств возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы и к могиле маршала Чуйкова. Легендарного командующего 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда. После посещения историко-мемориального комплекса Президенты Беларуси и России присоединились к участникам международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Его основная цель – сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Подробнее о сделанных с трибуны форума главами государств заявлениях – в наших следующих выпусках.

# Владимир Путин # Александр Лукашенко # Союзное государство

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