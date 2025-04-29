Лукашенко: идёт война за умы наших людей – подготовка к горячей войне уже началась

Что делать, когда в мире немало тех, кто пытается подменить факты о Второй мировой и переписать историю в собственных интересах? Когда чествуют нацистских преступников и сносят памятники героям-освободителям? Когда целые страны захватил вирус беспамятства? И вот в этих невероятно опасных мировых обстоятельствах правда о Великой Отечественной войне – вот наша защита. И держать этот щит в своих руках – большая честь и огромная ответственность. Об этом заявил Александр Лукашенко 29 апреля в Волгограде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему мы так боремся за сохранение правды, исторической памяти? Мы много очень правильных слов сказали. Но почему? Нам же задают этот вопрос и со стороны. Это мое мнение. Еще раз подчеркиваю, может быть, не согласитесь, но я хочу, чтобы там услышали, почему мы так уцепились за эту память.

Во-первых, этой памяти мы должны гордиться. Они нам завидуют. Слава Богу, что у нас есть поколение победителей, которыми мы гордимся. Это мы, понимаете? Вот они здесь, миллион погибших, это мы. Поэтому мы за это и цепляемся. Во-вторых, потому что началась новая очередная война. Уважаемые друзья, она началась. Но не мы ее начинали. Следующий этап этой войны будет война горячая – мировая война с оружием в руках. Мы этого не хотим. Сегодня идет этап войны в средствах массовой информации. Слава Богу, пока мы дискутируем, боремся, сражаемся на этих площадках и так далее и тому подобное.

Идет война за умы наших людей и за головы. Современная горячая война невозможна без этой подготовки. Эта подготовка началась. Поэтому мы так уцепились за эту историческую память, чтобы показать нынешним, будущим поколениям, нашим детям, что у нас они были, и что если вдруг нам надо сражаться за свою землю, за свои семьи, за своих детей так, как сражались они, не жалея ни жизни, ничего, что у нас есть. Вот почему мы говорим об этой исторической памяти, а не потому, что нам хочется разговаривать. Ну давайте откровенно. В нашем обществе немало людей, которые думают: а, ну что там, поговорили-поговорили, к памятнику сходили сегодня, назад пришли и так далее. Нет. Как только забудем путь к Хатыни, к Сталинграду, Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно, даже не заметим. Поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память.