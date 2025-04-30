Лукашенко: мы наследники великого поколения героев-победителей – и нам стыдиться нечего

Как сохранить историческую память и передать правду будущим поколениям? Город-герой Волгоград накануне стал большой дискуссионной площадкой, которая объединила парламентариев, общественных деятелей и экспертов. Участие в союзном форуме «Великое наследие – общее будущее» приняли Президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще представители 20 стран Европы, Азии и Латинской Америки. И это наш коллективный ответ тем, кто объявил войну нашей памяти, кто аплодирует неонацистам, возводя их в ранг современных героев, кто сносит памятники героям, которые когда-то излечили мир от коричневой чумы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша встреча не только дань общему героическому прошлому. Мы обращаемся к истории, чтобы защитить не только будущее, но уже настоящее. Так сегодня стоит вопрос. Мы наследники великого поколения героев-победителей. И нам стыдиться нечего и чего-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает. Но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников Третьего рейха.

И то, что, Владимир Владимирович, вы определили сегодняшний форум здесь, это очень точное место. Поэтому на Волге стояли насмерть, как вы сказали, как в Брестской крепости. Генерал Василий Иванович Чуйков писал: «Мы, живые участники боев за Сталинград, свидетельствуем, что здесь наши воины не знали страха в бою, не отступали перед смертью, вели сражения с такой решимостью, что даже мертвые не выпускали из рук оружие». Повторяю, мертвые не выпускали из рук оружие. Добавить к этому нечего. Мы все с вами кланяемся героям, которые смогли выдержать смертоносный удар, встать во весь рост и отбросить озверевшего врага, погнав его до Берлина.

Конечно, мы не забываем про помощь союзников. Но давайте честно, союзники присоединились, когда наш солдат хребет сломал фашистскому зверю. И мы знаем, что победу под Сталинградом одержал весь наш советский народ. Все, кто работал на нужды Красной армии в глубоком тылу, оттягивая на себя внимание врага и подрывая военный потенциал вермахта изнутри. Это там, в тылу врага был открыт настоящий второй фронт. Не американцами и французами. И это был ответ на чудовищное преступление нацизма.

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