Орбан просит фон дер Ляйен уйти в отставку, применив идею обложки Time

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен о наступлении момента, когда ей необходимо уходить в отставку, пишет РИА Новости.

Орбан разместил в социальной сети X фото, где на красном фоне изображена фигура удаляющейся главы ЕК, а подпись гласит: «Время уйти». Фотография напоминает обложку Time за июль 2024 года, где уходящим был изображен Джо Байден.

Данный посыл венгерского политика связан с предстоящим голосованием о вынесении фон дер Ляйен вотума недоверия в ЕП.

Фото: Pinterest