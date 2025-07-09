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Орбан просит фон дер Ляйен уйти в отставку, применив идею обложки Time

09 июля 2025 12:14
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Орбан просит фон дер Ляйен уйти в отставку, применив идею обложки Time-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намекнул главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен о наступлении момента, когда ей необходимо уходить в отставку, пишет РИА Новости.

Орбан разместил в социальной сети X фото, где на красном фоне изображена фигура удаляющейся главы ЕК, а подпись гласит: «Время уйти». Фотография напоминает обложку Time за июль 2024 года, где уходящим был изображен Джо Байден.

Данный посыл венгерского политика связан с предстоящим голосованием о вынесении фон дер Ляйен вотума недоверия в ЕП.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Виктор Орбан # Урсула фон дер Ляйен

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