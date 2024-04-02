Лукашенко: надо сделать медицину народной – всем доступно и одинаково!

Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.

Оба объекта (первый уже запущен, второй в перспективе) – важные проекты не только для города, но и страны. Так, говоря широко, мы заботимся о своих людях, создаем новые рабочие места, развиваем экономику, и это несмотря на сложное время. Да, государство должно создавать возможности, но и задача самих граждан – максимально эффективно ими распоряжаться. Важнейший залог успеха – дисциплина и бережное отношение к тем ресурсам, которые у нас есть.