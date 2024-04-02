Лукашенко: надо сделать медицину народной – всем доступно и одинаково!
Беларусь настроена на созидание. Наш курс – на стабильное будущее, наша цель – забота о каждом. Такие простые и понятные тезисы сегодня, 2 апреля, озвучил глава государства во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областном центре Александр Лукашенко посетил новое производство стеклозавода, а также принял участие в закладке капсулы на месте строительства клинической больницы.
Оба объекта (первый уже запущен, второй в перспективе) – важные проекты не только для города, но и страны. Так, говоря широко, мы заботимся о своих людях, создаем новые рабочие места, развиваем экономику, и это несмотря на сложное время. Да, государство должно создавать возможности, но и задача самих граждан – максимально эффективно ими распоряжаться. Важнейший залог успеха – дисциплина и бережное отношение к тем ресурсам, которые у нас есть.
Евгений Пустовой продолжит тему.
Вторую неделю подряд глава государства посещает с инспекцией Гродненскую область. Регион в целом образцовый. Но есть моменты. Куда без них. Но можно решить. Самое сложное – это милитаризация соседями наших общих границ. А где сложно, там всегда Первый. Призыв к миру эксперты назвали «Ошмянской декларацией». А сегодняшний визит главы государства всецело посвящен мирной повестке. Внутренняя стабильность зависит от управляемости. Губернатор докладывает: поручение прошлой недели – убрать камни –выполняют. Это стало и мемом, и флешмобом. Но проблема нешуточная.
– Собрал камни?
– Товарищ Президент, здравия желаю. Очень много, процентов 60 собрали.
– А 40?
– 40 еще собирают – возле Островца очень много.
– Ты же взял на контроль.
– Все там организовано…
– Караев же военный человек! Он знает.
– Мобилизовали все силы, поля…
– Поломает технику на миллионы долларов! Я же тебе объяснял!
Камни на сельскохозяйственном поле – это лишь мелочь, деталь, которая отражает всю политическую стратегию нашего Президента. Оставить новому поколению белорусов, управленцам новой каденции хорошо вспаханное, мягкое общественно-политическое поле без камней. Среди приоритетов – качественное и доступное здравоохранение. Перед новым министром стоят задачи изменить подходы, обновить кадры. Но политической воле должны соответствовать и устремления самих врачей. Для этого новый министр вправе рассчитывать на доку медицины – нынешнего губернатора Гродненской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если ты не поплывешь по течению, а, как Караник, будешь жестко курс держать, работа будет в здравоохранении. Я тебе говорил, что там у нас реперных точек много, кланов предостаточно, любят поплавать так, как удобнее, начальников обслужить. Надо сделать медицину, ну, как у нас раньше говорили, народной. Всем доступно и одинаково.
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