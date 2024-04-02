Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск

Беларусь и Россию объединяет общая историческая память. Символы подвига наших народов сегодня передали в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск привезли капсулы, наполненные землей из мест захоронения белорусов, погибших в России. Одна из них с могилы вице-адмирала Валентина Дрозда. В конце 1941-го он руководил отрядом главных сил при эвакуации Балтийского флота из Таллина. Во время артиллерийского обстрела на ледовой трассе из Ленинграда в Кронштадт наш соотечественник погиб. Сегодня в Храме белорусы и россияне объединились в молитве в память о воинах уже небесного отечества.

Протоиерей Федор Повный, председатель приходского совета Прихода в честь Всех Святых Минска:

С одной стороны, мы здесь оттеняем подвиг белорусов, с другой стороны они ведь вместе и на этой земле нашей многострадальной белорусской отдавали самое дорогое, что у них было, – свои жизни – за свободу и независимость некогда великого, единого государства, сегодня – Союзного государства.

Наталья Михайловская, глава администрации Восточного внутригородского района Новороссийска (Россия):

У нас в городе-герое Новороссийске оккупация была очень долгая. И более долгая была только в героическом Ленинграде. Благодаря вашим жителям наш город живет, процветает, и мы можем воспитывать детей.

Немало воинов с белорусскими корнями защищали тогда нашу общую страну. Память о них жива и сегодня. Только за последние 10 лет поисковики российского Геленджика передали в Беларусь останки пяти наших соотечественников.

Арсений Кривицкий, председатель Совета ветеранов Геленджика (Россия):

Белорусы спасли и Геленджик, и Новороссийск. Нас всех, живущих в Геленджике, рожденных, мы считаем, что живем благодаря подвигу белорусского адмирала Холостякова, который в тяжелый, трудный момент из Новороссийска в 1942 году перевел флот не куда-нибудь подальше в Грузию, а к нам в Геленджик. И мы превратились из курортного города в морскую крепость, которую фашист не взял.