Прямой эфир

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск

02 апреля 2024 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Россию объединяет общая историческая память. Символы подвига наших народов сегодня передали в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск-1

В Минск привезли капсулы, наполненные землей из мест захоронения белорусов, погибших в России. Одна из них с могилы вице-адмирала Валентина Дрозда. В конце 1941-го он руководил отрядом главных сил при эвакуации Балтийского флота из Таллина. Во время артиллерийского обстрела на ледовой трассе из Ленинграда в Кронштадт наш соотечественник погиб. Сегодня в Храме белорусы и россияне объединились в молитве в память о воинах уже небесного отечества.

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск-4

Протоиерей Федор Повный, председатель приходского совета Прихода в честь Всех Святых Минска:
С одной стороны, мы здесь оттеняем подвиг белорусов, с другой стороны они ведь вместе и на этой земле нашей многострадальной белорусской отдавали самое дорогое, что у них было, – свои жизни – за свободу и независимость некогда великого, единого государства, сегодня – Союзного государства.

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск-7

Наталья Михайловская, глава администрации Восточного внутригородского района Новороссийска (Россия):
У нас в городе-герое Новороссийске оккупация была очень долгая. И более долгая была только в героическом Ленинграде. Благодаря вашим жителям наш город живет, процветает, и мы можем воспитывать детей.

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск-10

Немало воинов с белорусскими корнями защищали тогда нашу общую страну. Память о них жива и сегодня. Только за последние 10 лет поисковики российского Геленджика передали в Беларусь останки пяти наших соотечественников.

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск-13

Арсений Кривицкий, председатель Совета ветеранов Геленджика (Россия):
Белорусы спасли и Геленджик, и Новороссийск. Нас всех, живущих в Геленджике, рожденных, мы считаем, что живем благодаря подвигу белорусского адмирала Холостякова, который в тяжелый, трудный момент из Новороссийска в 1942 году перевел флот не куда-нибудь подальше в Грузию, а к нам в Геленджик. И мы превратились из курортного города в морскую крепость, которую фашист не взял.

Капсулы с землёй из мест захоронения белорусов, погибших в России, привезли в Минск-16

Также в стенах Храма в честь Всех Святых прошла конференция, посвященная памяти жертв геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной. Был подписан меморандум о сотрудничестве общественных патриотических организаций России и Беларуси в деле увековечивания памяти жертв войны.

# Беларусь-Россия # общество # Протоиерей Федор Повный

Другие новости рубрики

Все новости
«Амкодор» поможет возродить Липецкий тракторный завод
02 апреля 2024 14:13

«Амкодор» поможет возродить Липецкий тракторный завод

Проверка территориальной обороны продолжится во всех областях – Генштаб
02 апреля 2024 13:55

Проверка территориальной обороны продолжится во всех областях – Генштаб

В Беларуси родился белый верблюжонок
02 апреля 2024 13:46

В Беларуси родился белый верблюжонок

Российский центр науки и культуры открыли в Гродно
02 апреля 2024 13:40

Российский центр науки и культуры открыли в Гродно

«Будьте добры, окупайтесь, людей поддерживайте». Лукашенко посетил Гродненский стеклозавод
02 апреля 2024 13:38

«Будьте добры, окупайтесь, людей поддерживайте». Лукашенко посетил Гродненский стеклозавод

Ненад Попович: НАТО на примере Югославии хотела показать миру, что будет со странами, которые не слушаются
02 апреля 2024 13:18

Ненад Попович: НАТО на примере Югославии хотела показать миру, что будет со странами, которые не слушаются

В Совете Республики открылась выставка работ художников с аутизмом
02 апреля 2024 13:14

В Совете Республики открылась выставка работ художников с аутизмом

«Югославия никогда не была третьим миром». Олег Бондаренко о бомбёжках страны
02 апреля 2024 13:02

«Югославия никогда не была третьим миром». Олег Бондаренко о бомбёжках страны

«Пост нужен человеку, чтобы приблизиться к Богу». Иерей рассказал, как подготовиться к празднованию Пасхи
02 апреля 2024 11:56

«Пост нужен человеку, чтобы приблизиться к Богу». Иерей рассказал, как подготовиться к празднованию Пасхи

«Все дети подлежали уничтожению». Узница концлагеря о страшных событиях войны
02 апреля 2024 11:36

«Все дети подлежали уничтожению». Узница концлагеря о страшных событиях войны

Лукашенко: мы хотим мирной жизни, не хочу, чтобы наши люди воевали
02 апреля 2024 11:11

Лукашенко: мы хотим мирной жизни, не хочу, чтобы наши люди воевали

Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно
02 апреля 2024 10:43

Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно