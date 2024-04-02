Почему возникает хронический тонзиллит и как его лечить? Поговорили с врачом
Миндалины – это лимфоидные образования, которые играют важную роль для нашего организма. Расположены они в области носоглотки и ротовой полости. Их главная задача – препятствовать проникновению микробов в наш организм через рот и нос. Согласно статистике, более 40 % взрослого населения сталкиваются с таким понятием, как хронический тонзиллит.
Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
Что такое хронический тонзиллит? Это хронический процесс воспалительной природы в небных миндалинах. Следует различать гипертрофию небных миндалин и хронический тонзиллит, поскольку на приеме у того же терапевта гипертрофия небных миндалин может быть принята за хронический тонзиллит.
О наличии тонзиллита могут говорить такие симптомы, как болезненные ощущения в горле, неприятный запах изо рта, а также частые обострения респираторных заболеваний, которые сопровождаются воспалением небных миндалин.
Анатолий Минич:
Спаечные процессы в миндалинах, образование спаек между небными дужками и самой небной миндалиной, образование пробок. Пациентам с хроническим тонзиллитом необходимо сдавать биохимический анализ крови и мазок из полости рта для определения микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам. Наиболее опасными возбудителями являются гемолитические стрептококки, данный организм может вызывать поражения со стороны органов-мишеней и декомпенсацию в течении хронического тонзиллита.
Опасен хронический тонзиллит тем, что может вызывать поражения так называемых органов-мишеней, к которым относят сердце, суставы и почки. Также такой недуг может привести к скоплению гноя вокруг и за миндалинами.
Анатолий Минич:
Вы являетесь пациентом врача-оториноларинголога, вам стоит обратиться к нам, подобрать вам корректное лечение, снизить количество обострений. Если есть необходимость, провести оперативное лечение. Если это декомпенсированный хронический тонзиллит, то лечение заключается в удалении небных миндалин. Если у вас присутствует обострение с паратонзиллярным абсцессом, то необходимо его дренировать и удалять гной, который образовался в клетчатке, расположенной около небных миндалин.
Для того чтобы снизить вероятность частых обострений хронических тонзиллитов, врачи советуют проводить курс профилактических процедур – промывание лакун небных миндалин. Выполняется такая процедура в кабинете лор-врача. Она абсолютно безболезненна и поможет снизить частоту заболеваний.
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