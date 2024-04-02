Почему возникает хронический тонзиллит и как его лечить? Поговорили с врачом

Миндалины – это лимфоидные образования, которые играют важную роль для нашего организма. Расположены они в области носоглотки и ротовой полости. Их главная задача – препятствовать проникновению микробов в наш организм через рот и нос. Согласно статистике, более 40 % взрослого населения сталкиваются с таким понятием, как хронический тонзиллит.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

Что такое хронический тонзиллит? Это хронический процесс воспалительной природы в небных миндалинах. Следует различать гипертрофию небных миндалин и хронический тонзиллит, поскольку на приеме у того же терапевта гипертрофия небных миндалин может быть принята за хронический тонзиллит.

О наличии тонзиллита могут говорить такие симптомы, как болезненные ощущения в горле, неприятный запах изо рта, а также частые обострения респираторных заболеваний, которые сопровождаются воспалением небных миндалин.

Анатолий Минич:

Спаечные процессы в миндалинах, образование спаек между небными дужками и самой небной миндалиной, образование пробок. Пациентам с хроническим тонзиллитом необходимо сдавать биохимический анализ крови и мазок из полости рта для определения микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам. Наиболее опасными возбудителями являются гемолитические стрептококки, данный организм может вызывать поражения со стороны органов-мишеней и декомпенсацию в течении хронического тонзиллита.