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«Амкодор» поможет возродить Липецкий тракторный завод

02 апреля 2024 14:13
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В честь Дня единения народов Беларуси и России десятки мероприятий сегодня проходят в нашей стране. Они подчеркивают дружбу братских народов, на то оно и Союзное государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое значение в развитии интеграции имеют региональные связи. Со всеми российскими регионами у Минска налажены тесные контакты, даже несмотря на дальнее географическое расстояние. А между городами действуют побратимские отношения. Своеобразным рекордсменом здесь можно считать Липецкую область.

На связь со студией выходит корреспондент ГТРК «Липецк» Роман Баданов.

«Амкодор» поможет возродить Липецкий тракторный завод-1

Роман Баданов, корреспондент ГТРК «Липецк» (Россия):
Коллеги, приветствую! Поздравляю с Днем единения народов России и Беларуси. У Липецкой области с Республикой Беларусь очень крепки связи. Достаточно сказать, что годовой товарооборот региона с белорусскими партнерами составляет полмиллиарда долларов.

«Амкодор» поможет возродить Липецкий тракторный завод-4

Практически в каждом магазине области на прилавках можно найти продукты и одежду из Беларуси. Вместе с вашими машиностроителями мы возрождаем Липецкий тракторный завод. Будем выпускать самую современную технику для сельского хозяйства. Точек соприкосновения очень много. Мы знаем, что вашей республике интересны липецкие агротехнологии и белая бытовая техника, нашей области – опыт переработки сельхозпродукции и проектирование.

«Амкодор» поможет возродить Липецкий тракторный завод-7

Кроме того, липчане любят отдыхать в Союзном государстве и рады встречать гостей у себя. Туристическая инфраструктура активно развивается. Можно попробовать липецкие деликатесы, отдохнуть в парке развлечений «Кудыкина гора», сплавится на лодке вниз по Дону, посетить древние православные храмы.

Программу можно подобрать на любой вкус, приезжайте друзья!

# Беларусь-Россия # общество

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