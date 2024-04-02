«Амкодор» поможет возродить Липецкий тракторный завод

В честь Дня единения народов Беларуси и России десятки мероприятий сегодня проходят в нашей стране. Они подчеркивают дружбу братских народов, на то оно и Союзное государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое значение в развитии интеграции имеют региональные связи. Со всеми российскими регионами у Минска налажены тесные контакты, даже несмотря на дальнее географическое расстояние. А между городами действуют побратимские отношения. Своеобразным рекордсменом здесь можно считать Липецкую область.