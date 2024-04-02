Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно

Белорусы сегодня созидают не благодаря, а вопреки. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область. Поводом послужило начало строительства новой городской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она будет рассчитана на полсотни коек и призвана заменить гродненскую больницу № 2, которая сегодня работает на территории бывшего бернардинского монастыря в центре города. Самый старый корпус датируется 1870 годом, и понятно, что здания хоть и приспособлены, но не до конца отвечают современным требованиям. Поэтому было принято решение о строительстве нового объекта, который будет работать в связке с соседним многопрофильным стационаром и при этом будет максимально эффективным.

С наполнением вопросов нет, учтен и опыт пандемии, и требование главы государства строить без излишества. А вот что касается сроков, есть вопрос. По плану больницу достроят за 3 года. Президент настоятельно просит ускориться.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Коэффициент полезной площади здесь 84 %. Здесь действительно излишеств нет. Она сделана крыльями. Это один пост, второй, чтобы скомпоновать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отлично. Значит, за 2 года мы должны ее построить.

– Если будет поручение выполнено.

– Я знаю, что у вас денег не хватит. Но раз начали, значит, надо деньги взять и закончить. А я уже даже готов к третьему этапу по инвестиционной программе, которую вы предложили. Давайте остановим там половину объектов, а деньги сконцентрируем на ударных. Закончили, потом будем новое. А там размазали на 300 или сколько объектов. Зачем? И те, которые можно избежать.