Лукашенко: мы хотим мирной жизни, не хочу, чтобы наши люди воевали

Белорусы сегодня созидают не благодаря, а вопреки. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область. Поводом послужило начало строительства новой городской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно.

С министром здравоохранения Президент обсудил вопросы сферы: от традиционных нехватки кадров и зарплат до технического оснащения. Позиция Александра Лукашенко понятная: государство должно создать возможности, а уже в силах самих граждан ими максимально эффективно распоряжаться. Строительство конкретно этой больницы это в своем роде задел на будущее и сигнал не только для соотечественников, но и для наших западных соседей, которые сегодня строят совершенно другие планы и объекты. Жителям западных регионов Беларуси это объяснять не надо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта стройка – это послание в будущее. Кто его знает, смогут ли наши дети еще так, как мы? Никто не знает, особенно в это бурное, непонятное время. А само это событие еще послание нашим соседям. В очередной раз говорю об этом, потому что это актуально. Пока шел сюда, к этой площадке, поймал себя на мысли: мы ведь сейчас тоже копаем землю. Вон нарыли сколько. Они тоже. Мы копаем землю, как и они, совсем рядом с границей. Только цели у нас совершенно разные. Там роют окопы, траншеи против танков и прочего, увеличивают расходы на ударные вооружения. А мы здесь две трети бюджета региона направляем на социальную сферу.

Уважаемые друзья, я хотел приехать на открытие этой стройки. Владимир Степанович недавно об этом говорил. Хоть сегодня как-то не с руки было, не по плану у меня. Но, думаю, надо оторваться и побывать здесь, на крайнем нашем западе. Еще раз сказать вам от имени первого лица, что вы наши, мы вас никому не отдадим. Мы хотим мирной жизни. Все-таки я, наверное, немало сделал вместе со своими коллегами, чтобы эта страна состоялась как страна. Я не хочу, чтобы наши люди воевали. Это из личного. А для государства тоже. Нам не надо ничего. Я постоянно повторяю это: нам чужого не надо.

Гродненская область развивается динамично, растет и средняя зарплата, строятся социальные объекты. С жителями города Президент проговорил злободневные вопросы.