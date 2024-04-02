«Будьте добры, окупайтесь, людей поддерживайте». Лукашенко посетил Гродненский стеклозавод

Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно.

Белорусы сегодня созидают не благодаря, а вопреки. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область. Поводом послужило начало строительства новой городской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гродненская область развивается динамично, растет и средняя зарплата, строятся социальные объекты. С жителями города Президент проговорил злободневные вопросы, а вот уже в другой локации обсудили и развитие промышленности на примере новой производственной площадки стеклозавода, который был построен по распоряжению Президента. Мощности призваны решить вопрос с экологией и с обеспеченностью стеклянной тарой белорусских производителей. В итоге 20 % продукции уходит на экспорт.

Мы получили в реализации вашего распоряжения действительно все то, что хотели.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скупой платит дважды. Заплатил один раз, построил, будьте добры, окупайтесь, людей поддерживайте. У вас сколько, 1 200?