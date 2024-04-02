«Будьте добры, окупайтесь, людей поддерживайте». Лукашенко посетил Гродненский стеклозавод
Белорусы сегодня созидают не благодаря, а вопреки. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область. Поводом послужило начало строительства новой городской клинической больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно.
Гродненская область развивается динамично, растет и средняя зарплата, строятся социальные объекты. С жителями города Президент проговорил злободневные вопросы, а вот уже в другой локации обсудили и развитие промышленности на примере новой производственной площадки стеклозавода, который был построен по распоряжению Президента. Мощности призваны решить вопрос с экологией и с обеспеченностью стеклянной тарой белорусских производителей. В итоге 20 % продукции уходит на экспорт.
Мы получили в реализации вашего распоряжения действительно все то, что хотели.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Скупой платит дважды. Заплатил один раз, построил, будьте добры, окупайтесь, людей поддерживайте. У вас сколько, 1 200?
– 1 270. Это малая часть того, что производит Гродненский стеклозавод.
– Главное, вы можете все произвести.
Лукашенко: мы хотим мирной жизни, не хочу, чтобы наши люди воевали. Подробности.
Во время рабочей поездки в Гродненскую область затронули и нюансы работы АПК, промышленности и здравоохранения по таким направлениям, как их техническая оснащенность, обеспеченность кадрами и уровень зарплат. Позиция Александра Лукашенко четкая: государство должно создать возможности, а уже в силах самих граждан максимально эффективно ими распоряжаться. Важнейший залог успеха – это дисциплина и бережное отношение к тем ресурсам, которые у нас сегодня есть.