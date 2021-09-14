Лукашенко на вручении госнаград: эта медаль – редкость. Ребята, спасибо вам огромное, вы настоящие

Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вне всяких сомнений: каждый, кто сегодня удостоился высокой награды из рук Президента, внес свой вклад в сохранение этого единства и развитие страны. Подробности у Алены Сыровой.

Алена Сырова, корреспондент:

Дворец Независимости – один из главных архитектурных символов нашей Беларуси. Еще на этапе задумки проекта принципиальным условием было его воплощение и наполнение руками белорусов. Есть в этом определенный умысел и символизм. Как и в жизни, облик нашей страны – результат ежедневного кропотливого, а главное, совместного труда тех, кто считают эту землю своей. Может быть поэтому, оказавшись в этих стенах, покрытых мрамором и уже пропитанных историей, каждый белорус, независимо от возраста, статуса и профессии, чувствует себя дома.

Все очень трогательно. Мне здесь очень нравится. Говорят, столько гостей, сколько побывало во Дворце за последний год, не было ни в один из предыдущих. Но те, кто приглашены сегодня, чтобы получить государственные награды из рук Президента страны, точно особенные. Ведь это первая торжественная церемония в преддверии нового праздника суверенной Беларуси – Дня народного единства. Не будь 17 сентября, белорусы не обрели бы свои границы и друг друга.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут – вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которую свято храним, пытаемся сохранить сегодня. На протяжении всей истории Беларусь, а значит и ее жители подвергалась атакам и испытаниям, проверкам на прочность и крепость духа, веры и верности земле, профессии и себе. Но каждый раз у нас получалось сохранять единство. Даже беспрецедентный по накалу эмоций, силе гибридного прессинга извне год, благодаря труду и вкладу, в том числе этих людей, не стал исключением. За что Президент страны, кажется, никогда не устанет благодарить белорусов. ​Александр Лукашенко на вручении госнаград: надо объединить тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак. Читайте здесь.

Сделать это под силу людям искусства, чья главная задача – объединять своим творчеством, как это делает, например, Владимир Слободчиков, с сегодняшнего дня народный художник Беларуси. «Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси. Читайте здесь.

О предательстве коллег немало знает и Ольга Нефедова, теперь уже также заслуженная артистка Беларуси и нынешний худрук Купаловского театра, который, так совпало, открылся ровно 101 год назад и чудом, хотя скорее силой духа и любовью к профессии отдельных людей, в 2020 году не стал утраченной ценностью Беларуси. Впрочем, такие слова справедливы и в отношении труппы Большого театра нашей страны, где с сегодняшнего дня одной заслуженной артисткой также стало больше. Ведущий мастер сцены Большого театра Татьяна Третьяк: Бог нам даровал талант, и мы должны нести этот дар, этот свет людям. Читайте здесь.

Вокалом Татьяны Третьяк сотни белорусов не могли бы наслаждаться, не будь на своем месте Елена Корженевич и ее коллеги. Сегодня медик с 34-летним стажем, завотделением Минской областной детской больницы, стала врачом-оториноларингологом с пометкой «заслуженный». Хотя признается: ее подходы к работе это звание едва ли изменит. «Случайных людей в медицине не бывает». Завотделением Минской областной детской больницы получила награду из рук Президента. Читайте здесь.

Медики и учителя всегда стоят рядом. Профессии, важность которых переоценить сложно. Впрочем, как и ответственность, которая лежит на их плечах, ведь именно эти люди воспитывают и наполняют своим опытом и знаниями новые поколения белорусов. Глава государства сегодня вручил награды заслуженным педагогам. Первый проректор БГТУ: «Надо работать и двигать страну вперёд в плане экономики». Читайте здесь.

Не менее важно для общего блага сеять не только доброе, светлое, вечное, но и более осязаемое. Об этом лучше других знают аграрии. В коронакризисный 2020-й жарким августом именно они сделали все, чтобы мы были с хлебом. Летом 2021-го они противостояли климатическим вызовам, но ни тогда, ни сейчас не ушли с полей. Из опыта журналистов президентского пула – чаще других на подобных мероприятиях звучит слово «спасибо». Обычно обмен благодарностями происходит, когда глава государства закрепляет заслуженную награду на груди виновников торжества. Но сегодня исключение: каждый хотел сказать важные слова, адресованные Президенту и соотечественникам, громко.

Валерий Лойко, профессор кафедры физики и общеинженерных дисциплин Военной академии Беларуси:

Гэта ўсё аднадумцы. І вось калі задаць такое пытанне – «Што такое аднадумцы?», то яно так выходзіць, што аднадумцы – гэта не тыя, хто думаюць аднолькава, а тыя, хто думаюць аб адным. А гэта адно – каб квітнела наша краіна, каб квітнела наша Беларусь. По-военному точно в цель своим высказыванием попал Валерий Лойко. Слушая профессора, Александр Лукашенко одобрительно кивал. Умения разбираться и смотреть вглубь, чтобы понимать истинное значение слов и поступков, так не хватает людям. Будь иначе, у тех, кто сегодня из рук Главнокомандующего получил медали «За отвагу», было бы намного меньше работы. И мы бы могли показать вам их мужественные лица без вреда для государственных интересов.

Александр Лукашенко:

Эта медаль – это редкость. И это действительно ребята, которые сейчас с риском для жизни, защищая нас, совершают и проводят тяжелые, острые операции. Ребята, спасибо вам огромное! Вы – настоящие. Остается лишь добавить: белорусы, настоящие белорусы, любящие свою землю, талантливые, трудолюбивые, чуть скромные, но очень упорные и целеустремленные, когда речь идет о главном, разные во взглядах и подходах, но объединенные одной страной. Нашей Беларусью.