В Столинском районе проходит форум сельской молодёжи

Форум сельской молодежи принимает самый большой по площади в Беларуси Столинский район. Около 100 молодых специалистов, которые приехали сюда со всей страны, на протяжении двух дней будут обмениваться опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как закрепить ценные кадры для работы в аграрном секторе и в каких условиях нуждаются молодые специалисты? Не только обсудят, но и примут итоговую резолюцию.

«Село – территория развития» – именно такой слоган нынешнего форума. Развитие социальной инфраструктуры и беспрецедентные механизмы государственной поддержки – от льготного жилья до надбавок. Если в 90-е годы в сельском хозяйстве трудились свыше миллиона человек, то сегодня их практически в четыре раза меньше за счет энергонасыщенной техники, новых технологий и строительства молочно-товарных комплексов с элементами автоматизации и роботизации. Удалось сократить затраты на производство в 2,5 раза, при этом нарастить объемы вдвое. Сегодня государство выработало действенный механизм поддержки специалистов, занятых в аграрной сфере.

Владимир Самсонович, начальник главного управления образования, науки и кадров Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Молодежи уделяется большое внимание: и жилищное строительство, и выплаты определенные, возможность внеочередного получения жилья, льготирование оплаты за арендное жилье. Мы должны молодежь привлечь как можно больше на село. Будет село, будет деревня – будет государство.