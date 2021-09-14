Руслан Алехно на вручении госнаград: сделаю всё, чтобы белорусский зритель полюбил и поверил в своих артистов
Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом заявил Президент Беларуси во время торжественной церемонии вручения государственных наград. 14 сентября она прошла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые торжественная церемония вручения наград проходит в преддверии нового государственного праздника.
Надо объединить тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак. Что говорил Александр Лукашенко на вручении госнаград? Подробнее здесь
Руслан Алехно, заслуженный артист Республики Беларусь:
Простите, я по бумажке. Сегодня утром написал, но боюсь, что забуду. Это не песню все-таки петь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не волнуйся, все нормально, ты дома.
Руслан Алехно:
Хорошо. Уважаемый Александр Григорьевич, дорогие коллеги, для меня это большая, высокая награда и очень важно событие – получить звание «Заслуженный артист Республики Беларусь». Это заслуга моей семьи, белорусского народа, признание белорусского народа, моих поклонников и лично ваше, Александр Григорьевич. Я глубоко осознаю, верю и сделаю для этого все, чтобы белорусский зритель полюбил и поверил в своих артистов, а главное – шел на их концерты. Беларусь многогранна на таланты, я знаю, как вы лично уделяете большое внимание и вкладываете все ресурсы в поддержку. Именно они будут отстаивать честь страны на различного рода конкурсах за ее пределами. Звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» – большая ответственность, новый этап, который дает возможность каждому артисту стать сильнее и лучше. Еще раз выражаю благодарность стране, белорусскому народу и лично вам, Александр Григорьевич. Спасибо.