Лукашенко: буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время посетить Венесуэлу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Венесуэла – не чужая для Беларуси страна. Давно, очень давно с вами сотрудничаем. Хотелось бы, чтобы наши отношения были более интенсивными, продвинутыми. Есть о чем поговорить. Очень прошу вас: передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси. Я убежден, что у него такое же отношение и ко мне. Я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу. Времена проблемные, сложные, трудные. Но тем не менее из любых положений и ситуаций можно найти выход, надо только стремиться к этому. Вы это не хуже меня понимаете.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Венесуэлы исполнилось 28 лет. Несмотря на значительную географическую удаленность, связи между двумя странами продолжают оставаться дружественными, в том числе и благодаря взаимодействию на высшем уровне.