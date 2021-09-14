«Случайных людей в медицине не бывает». Завотделением Минской областной детской больницы получила награду из рук Президента

Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Елена Корженевич, медик с 34-летним стажем, завотделением Минской областной детской больницы, стала врачом-оториноларингологом с приставкой «заслуженный». Хотя признается, ее подходы к работе это звание едва ли изменит.