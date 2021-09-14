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«Случайных людей в медицине не бывает». Завотделением Минской областной детской больницы получила награду из рук Президента

14 сентября 2021 19:19
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Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Случайных людей в медицине не бывает». Завотделением Минской областной детской больницы получила награду из рук Президента-1

Сегодня Елена Корженевич, медик с 34-летним стажем, завотделением Минской областной детской больницы, стала врачом-оториноларингологом с приставкой «заслуженный». Хотя признается, ее подходы к работе это звание едва ли изменит.

«Случайных людей в медицине не бывает». Завотделением Минской областной детской больницы получила награду из рук Президента-4

Елена Корженевич, врач-оториноларинголог, заведующая отделением Минской областной детской клинической больницы:
Я всегда пыталась и старалась, и работала действительно добросовестно. Ведь главное – случайных людей в медицине не бывает в нашей профессии. Основа нашей профессии – это служение людям, это служение пациентам. Поэтому звание обязывает, конечно, действительно держать марку, но отношение к пациентам не изменится, оно будет таким же искренним, добросовестным и профессиональным.

«Случайных людей в медицине не бывает». Завотделением Минской областной детской больницы получила награду из рук Президента-7

Медики и учителя всегда стоят рядом. Профессии, важность которых переоценить сложно. Впрочем, как и ответственность, которая лежит на их плечах, ведь именно эти люди воспитывают и наполняют своим опытом и знаниями новые поколения белорусов.

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# Госнаграды # общество # Елена Корженевич # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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