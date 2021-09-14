«Случайных людей в медицине не бывает». Завотделением Минской областной детской больницы получила награду из рук Президента
Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня Елена Корженевич, медик с 34-летним стажем, завотделением Минской областной детской больницы, стала врачом-оториноларингологом с приставкой «заслуженный». Хотя признается, ее подходы к работе это звание едва ли изменит.
Елена Корженевич, врач-оториноларинголог, заведующая отделением Минской областной детской клинической больницы:
Я всегда пыталась и старалась, и работала действительно добросовестно. Ведь главное – случайных людей в медицине не бывает в нашей профессии. Основа нашей профессии – это служение людям, это служение пациентам. Поэтому звание обязывает, конечно, действительно держать марку, но отношение к пациентам не изменится, оно будет таким же искренним, добросовестным и профессиональным.