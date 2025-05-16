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Новости по тегу #Владимир Слободчиков

Как родилась идея скульптуры «Живая память благодарных поколений»? Пообщались с создателем
16 мая 2025 09:43

Как родилась идея скульптуры «Живая память благодарных поколений»? Пообщались с создателем

Из Минска в Москву отправили народный памятник для Поклонной горы
06 мая 2025 07:11

Из Минска в Москву отправили народный памятник для Поклонной горы

Алексей Талай: сегодняшние поколения знают, за счёт кого и чего мы живём
27 июля 2023 11:57

Алексей Талай: сегодняшние поколения знают, за счёт кого и чего мы живём

Долгиновской средней школе присвоено звание известного скульптора Владимира Слободчикова
20 июня 2023 15:11

Долгиновской средней школе присвоено звание известного скульптора Владимира Слободчикова

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам
27 января 2023 08:51

В Вилейке открыли экспозицию, посвящённую знаменитым землякам

Лукашенко на вручении госнаград: эта медаль – редкость. Ребята, спасибо вам огромное, вы настоящие
14 сентября 2021 19:39

Лукашенко на вручении госнаград: эта медаль – редкость. Ребята, спасибо вам огромное, вы настоящие

«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси
14 сентября 2021 18:34

«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси

Александр Лукашенко о Дне народного единства: если бы не было 17 сентября, не было бы нашей страны
14 сентября 2021 09:07

Александр Лукашенко о Дне народного единства: если бы не было 17 сентября, не было бы нашей страны

«Вырастает дерево жизни». В Беларуси появится памятный знак, который свяжет Минск, Брест и Москву
03 июля 2021 00:38

«Вырастает дерево жизни». В Беларуси появится памятный знак, который свяжет Минск, Брест и Москву

«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей
19 февраля 2018 09:38

«Это как видишь своего ребенка, который пробыл без меня 15 лет». В Беларусь вернулись 5 картин и 4 скульптуры, бывшие в частной коллекции за границей

Под знаком союзного государства: на «Славянском базаре» вручили премии за весомый вклад в национальное достояние Беларуси и России
15 июля 2016 13:16

Под знаком союзного государства: на «Славянском базаре» вручили премии за весомый вклад в национальное достояние Беларуси и России

Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в Минске: история возведения в рассказах его создателей
04 апреля 2016 12:16

Памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II в Минске: история возведения в рассказах его создателей