Новости по тегу #Владимир Слободчиков

«Я, буквально перекапывая наш семейный архив, нашел письмо моего отца. Я вращал в руках это письмо, и получился памятник».
Этот памятный знак – финальный этап многолетнего проекта благотворительного фонда Алексея Талая. Патриотическую инициативу поддержали в каждом регионе нашей страны. Для создания бронзового ансамбля удалось собрать миллионы монет.
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