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Игоря Сергеенко 15 сентября ждут в Воложинском районе. Как попасть на приём?

14 сентября 2021 19:10
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается одной из приоритетных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игоря Сергеенко 15 сентября ждут в Воложинском районе. Как попасть на приём?-1

15 сентября в Воложинском районе ждут главу Администрации Президента. Предполагается, что Игорь Сергеенко посетит местный лесхоз, а затем пообщается с людьми и проведет личный прием граждан. Встреча запланирована в райисполкоме.

# Прием граждан # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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