Игоря Сергеенко 15 сентября ждут в Воложинском районе. Как попасть на приём?

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается одной из приоритетных задач для всей вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 сентября в Воложинском районе ждут главу Администрации Президента. Предполагается, что Игорь Сергеенко посетит местный лесхоз, а затем пообщается с людьми и проведет личный прием граждан. Встреча запланирована в райисполкоме.