Вольфович: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне

Александр Лукашенко планирует провести большой разговор с руководством армии и силовых структур. Об этом он заявил, принимая с докладом государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробностями разговора и с Президентом, и с водителями большегрузов по итогам доклада с журналистами поделился госсекретарь Совета Безопасности.
Лукашенко – о ситуации на литовской границе: люди видят, кто прав, кто виноват. Подробности здесь.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Они находятся только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от 3 до 17 часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы. Закрыли – открыли. И водителям был задан вопрос: «Вам нравится по 10-12 суток находиться в очередях?» Конечно же, нет. Но это не по вине белорусской стороны.
Поэтому Беларусь за то, чтобы граница функционировала так, как она должна функционировать: устойчиво, стабильно, прогнозируемо и открыто. Конечно, люди страдают, людей это волнует. Президент об этом думает постоянно. Мне было поручено проехать вдоль государственной границы, побеседовать с водителями, посмотреть, какие у них есть проблемы, объяснить им ситуацию, что не Беларусь спровоцировала эту обстановку, не по вине Беларуси они остались на территории Республики Беларусь. Беларусь готова к конструктивному диалогу со всеми своими соседями на политическом уровне. А политическим уровнем должно заниматься Министерство иностранных дел.
Все это было разъяснено водительскому составу. Я хочу сказать, что действительно водители с пониманием отнеслись к той ситуации и тем вопросам, которые необходимо было обсудить и решить. Поняли, почему так произошло. Поэтому с людьми надо разговаривать. Они с благодарностью восприняли разговор и передали слова благодарности нашему Президенту. Об этом тоже был проинформирован Александр Григорьевич Лукашенко.
Что касается разговора о состоянии военной безопасности страны, то Президент здесь поставил ряд задач. В частности, поручения связаны с контролем за размещением оперативно-тактического комплекса «Орешник», который в 2025 году будет поставлен у нас на боевое дежурство в соответствии с договоренностями лидеров Беларуси и России.
Президенту доложено о ходе внезапных проверок боеготовности, которые по поручению Главнокомандующего проводятся на протяжении года. Эти мероприятия особенно важны в условиях сложной военно-политической ситуации и недружественных действий западных соседей Беларуси.
Александр Вольфович:
Нами были детально проанализированы результаты этих внезапных проверок. И обстоятельно сегодня доложено Президенту. В целом сегодня военная организация государства способна выполнять задачи по предназначению. Каких-то серьезных проблемных аспектов выполнения ими задач государственным секретам не усматривается. Есть вопросы, которые необходимо корректировать, поправлять, реализовывать на более качественном уровне. Об этом было доложено главе государства.