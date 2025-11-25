Вольфович: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне

Александр Лукашенко планирует провести большой разговор с руководством армии и силовых структур. Об этом он заявил, принимая с докладом государственного секретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:

Они находятся только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от 3 до 17 часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы. Закрыли – открыли. И водителям был задан вопрос: «Вам нравится по 10-12 суток находиться в очередях?» Конечно же, нет. Но это не по вине белорусской стороны.

Поэтому Беларусь за то, чтобы граница функционировала так, как она должна функционировать: устойчиво, стабильно, прогнозируемо и открыто. Конечно, люди страдают, людей это волнует. Президент об этом думает постоянно. Мне было поручено проехать вдоль государственной границы, побеседовать с водителями, посмотреть, какие у них есть проблемы, объяснить им ситуацию, что не Беларусь спровоцировала эту обстановку, не по вине Беларуси они остались на территории Республики Беларусь. Беларусь готова к конструктивному диалогу со всеми своими соседями на политическом уровне. А политическим уровнем должно заниматься Министерство иностранных дел.

Все это было разъяснено водительскому составу. Я хочу сказать, что действительно водители с пониманием отнеслись к той ситуации и тем вопросам, которые необходимо было обсудить и решить. Поняли, почему так произошло. Поэтому с людьми надо разговаривать. Они с благодарностью восприняли разговор и передали слова благодарности нашему Президенту. Об этом тоже был проинформирован Александр Григорьевич Лукашенко.

Что касается разговора о состоянии военной безопасности страны, то Президент здесь поставил ряд задач. В частности, поручения связаны с контролем за размещением оперативно-тактического комплекса «Орешник», который в 2025 году будет поставлен у нас на боевое дежурство в соответствии с договоренностями лидеров Беларуси и России.