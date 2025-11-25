115 единиц техники – какие ресурсы выделены на уборку снега, узнали у эксперта

Минск встречает зиму. Насколько наш город готов к холодам, снегу и гололеду? Как эта работа связана с Годом благоустройства, который проходит в стране, и с будущей пятилетней программой социально-экономического развития? Как коммунальные службы планируют отнести свои текущие задачи с долгосрочными проектами по созданию комфортной среды. Новогодние елки уже украшают Минск. До главного зимнего праздника шесть понедельников и пять воскресений. У коммунальных служб разгар холодного сезона. Какой будет эта зима для Минска, хватит ли техники, справятся ли дороги? Как ЖКХ готовит дворы и планирует бороться с наледью? Как будет работать и обслуживаться общественный транспорт? Что могут сделать сами жители, чтобы город всегда оставался комфортным? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мероприятия по подготовке жилищного фонда в эксплуатацию в зимний период начинаются с момента отключения отопления. То есть в весенне-летний период коммунальные службы в первую очередь выполняют работы по ремонту инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжения. Далее, или даже, наверное, параллельно, коммунальные службы выполняют работы по ремонту конструктивных элементов жилых домов, начиная от входных групп, заканчивая ремонтом фасадов, балконов. Конечно, хотелось бы отметить, что эти мероприятия уже успешно завершены в этом году. Далее мы приступаем к подготовке техники в зимний период. Сегодня на жилищно-эксплуатационных участках имеется 115 единиц техники, которые также в полном объеме готовы выходить на дворовые территории. Имеется более 100 средств малой механизации, ручной механизации, которая позволит нашим рабочим по комплексной уборке выполнять более качественно и быстро работы по уборке снега.

Екатерина Забенько:

Обросли техникой за последние годы? Сейчас можно сказать о том, что достаточное количество?