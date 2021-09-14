Руслан Алехно о белорусских артистах: это большой удар. Такое вообще не должно было происходить с творческими людьми

Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вне всяких сомнений: каждый, кто сегодня удостоился высокой награды из рук Президента, внес свой вклад в сохранение этого единства и развитие страны.
Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:
Те личности, о которых я никогда бы не мог подумать, что в такой момент ответственный, когда нам всем необходимо было быть рядом, поведут себя так, как они повели, – это было большим ударом. Что, в принципе, не должно было вообще происходить. Я имею в виду с творческими людьми. Что касаемо награды, это исключительно заслуга и признание и белорусского народа, и моей семьи, и моей команды, и лично Президента.
Алена Сырова, корреспондент:
Руслан Алехно сегодня стал заслуженным артистом Беларуси. Заслуженно. Его песни знают и поют. Он не один год выходит на сцену. Но в такие моменты даже опытный исполнитель едва ли может сдержать волнение.
Руслан Алехно на вручении госнаград: сделаю всё, чтобы белорусский зритель полюбил и поверил в своих артистов. Читайте здесь.