За пару недель увеличили поголовье дойного стада до 240 – рассказываем о сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда»

Сельскохозяйственная отрасль – один из локомотивов роста экономики нашей страны. Только в агропромышленном комплексе Центрального региона трудятся около 50 тысяч специалистов. Более четверти от объема общей сельхозпродукции производится именно в Минской области. Рекордные урожаи, рост производства молока – это стало возможно благодаря высокому профессионализму работников, внедрению современных технологий и новейшей техники, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Всегда была в передовиках – за что оператор машинного доения удостоена госнаграды, узнали у замдиректора сельхозпредприятия

Новый молочнотоварный комплекс в сельхозпредприятии «Племенной завод Красная Звезда» только заработал. Красивые фасады, чистая территория, простор и свежесть. Встречают нас не только работники, но и сами животные. Те, для кого созданы комфортные условия. В хозяйстве считают: это новый виток в развитии животноводства. Здесь оперативно со знаком качества построили современный объект. В будущем ожидают отдачу. Уже есть плюс – вместо запланированного надоя 25 тонн литров в сутки уже получают на 2 тонны больше.

Артем Рудко, директор КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

То, что в соответствии с руководящими документами дается год на укомплектование комплекса после его открытия, у нас планы чуть поамбициознее. То есть мы в течение полугода планируем укомплектовать полностью дойным стадом за счет своего стельного поголовья, которое имеется в хозяйстве. Плюс комплекс старый «Цепра 1» – одно из помещений мы планируем реконструировать, переоборудовать доильно-молочный блок. Соответственно, чуть продвинуться вперед, новые технологии внедрить. Начинали с 48 животных, но всего за пару недель увеличили поголовье дойного стада до 240. Просторное и светлое помещение. Смонтированы поилки с функцией подогрева воды, а также установлены специальные щетки-чесалки. Организован соответствующий микроклимат. Есть вентиляционные шторы и специальная конструкция – светоаэрационный конек, благодаря которому можно улучшить воздух внутри помещений.

Елена Левшукова, главный зоотехник КСУП «Племенной завод Красная Звезда»:

До декабря, до конца 2025 года мы заполним этот сарай с учетом следующего растела нетелей. Мы заполним этот сарай полностью, уже с нового года перейдем заполнять то здание. На том здании у нас находится на сегодняшний момент 250 нетелей, которые должны растелиться и пойти полностью на заполнение того сарая. Укомплектовали комплекс новейшим оборудованием. Появилась профессиональная установка для доения типа «параллель». Одновременно можно принять 48 голов. Благодаря электронному чипу все показатели животного считываются, в том числе удой и состояние здоровья коровы. Изменения фиксируются в специальной аналитической программе.