Прямой эфир

Ведущий мастер сцены Большого театра Татьяна Третьяк: Бог нам даровал талант, и мы должны нести этот дар, этот свет людям

14 сентября 2021 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О предательстве коллег немало знает Ольга Нефедова, теперь уже также заслуженная артистка Беларуси и нынешний худрук Купаловского театра, который, так совпало, открылся ровно 101 год назад и чудом, хотя скорее силой духа и любовью к профессии отдельных людей, в 2020 году не стал утраченной ценностью Беларуси.

Ведущий мастер сцены Большого театра Татьяна Третьяк: Бог нам даровал талант, и мы должны нести этот дар, этот свет людям-1

Впрочем, такие слова справедливы и в отношении труппы Большого театра нашей страны, где с сегодняшнего дня одной заслуженной артисткой также стало больше.

Ведущий мастер сцены Большого театра Татьяна Третьяк: Бог нам даровал талант, и мы должны нести этот дар, этот свет людям-4

Татьяна Третьяк, ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета:
Вы абсолютно точно и правильно сказали, что дело артистов – заниматься творчеством. Бог нам даровал талант, мы посвятили его огранке много лет. И мы должны дарить, нести этот дар, этот свет людям. Я хочу вам сказать, что большинство моих коллег и все, кто находится в этом зале, мы все поддерживаем ваши слова, подписываемся под ними. Спасибо большое!

Ведущий мастер сцены Большого театра Татьяна Третьяк: Бог нам даровал талант, и мы должны нести этот дар, этот свет людям-7

Читайте также:

Руслан Алехно о белорусских артистах: это большой удар. Такое вообще не должно было происходить с творческими людьми

Александр Лукашенко дал оценку поступкам отдельных артистов после событий августа 2020 года

«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Третьяк # Ольга Нефёдова # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси
14 сентября 2021 18:34

«Я готов работать дальше». Владимир Слободчиков удостоен звания народного художника Беларуси

Диагноз онкология и прививка от коронавируса – сопоставимы?
14 сентября 2021 17:46

Диагноз онкология и прививка от коронавируса – сопоставимы?

Более 300 военнослужащих и 39 единиц боевой техники. Полигон Брестский стал площадкой для учений десантников Беларуси и России
14 сентября 2021 17:43

Более 300 военнослужащих и 39 единиц боевой техники. Полигон Брестский стал площадкой для учений десантников Беларуси и России