Ведущий мастер сцены Большого театра Татьяна Третьяк: Бог нам даровал талант, и мы должны нести этот дар, этот свет людям

Новости Беларуси. Земля сильна народом, и белорусы не раз подтверждали эту мудрость. Об этом 14 сентября заявил Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград. Она прошла во Дворце Независимости впервые в преддверии нового государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О предательстве коллег немало знает Ольга Нефедова, теперь уже также заслуженная артистка Беларуси и нынешний худрук Купаловского театра, который, так совпало, открылся ровно 101 год назад и чудом, хотя скорее силой духа и любовью к профессии отдельных людей, в 2020 году не стал утраченной ценностью Беларуси.