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ГАИ Минской области усиленно проверяет маршрутки

25 ноября 2025 14:03
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Невнимательность и пренебрежение правилами дорожного движения – основные причины ДТП. Сейчас сотрудники ГАИ усиленно проверяют маршрутки, оценивают безопасность перевозок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рейды на территории Минской области начались 20 ноября. Главная цель – профилактика аварий и снижение их последствий при участии в ДТП общественного транспорта. За последние 10 месяцев только на территории Солигорского района было выявлено более 180 нарушений.

Подробнее – Татьяна Волынчик.

ГАИ Минской области усиленно проверяет маршрутки-2

Дорога Солигорск – Радково. Именно на этой трассе основной поток транспорта, много междугородних маршруток. Загруженность дороги высокая. Только за час сотрудники ГАИ проверили порядка пяти транспортных средств. Все они направлялись в Минск.

ГАИ Минской области усиленно проверяет маршрутки-4

Татьяна Волынчик, корреспондент:
Во время таких рейдов поверяют техническое состояние машин, документы, а также правила безопасной перевозки пассажиров в салоне. Ведь главная задача профилактика.

ГАИ Минской области усиленно проверяет маршрутки-6

Первое, на что обращают внимание инспекторы, – физическое состояние водителей. А также наличие у них нужных документов.

Далее – осмотр салона. Следят за количеством пассажиров, все должны соответствовать числу посадочных мест. Также контролируют использование ремней безопасности. Во всех проверенных за этот час маршрутках нарушений не обнаружено.

ГАИ Минской области усиленно проверяет маршрутки-8

Евгений Фицнер, водитель:
Заставить не удается, говоришь, они пристегиваются, а потом кто-то отстегнулся. Опять говоришь. 

Далее смотрите видео. 

# ГАИ # Общественный транспорт

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