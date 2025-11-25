ГАИ Минской области усиленно проверяет маршрутки

Невнимательность и пренебрежение правилами дорожного движения – основные причины ДТП. Сейчас сотрудники ГАИ усиленно проверяют маршрутки, оценивают безопасность перевозок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Рейды на территории Минской области начались 20 ноября. Главная цель – профилактика аварий и снижение их последствий при участии в ДТП общественного транспорта. За последние 10 месяцев только на территории Солигорского района было выявлено более 180 нарушений.

Дорога Солигорск – Радково. Именно на этой трассе основной поток транспорта, много междугородних маршруток. Загруженность дороги высокая. Только за час сотрудники ГАИ проверили порядка пяти транспортных средств. Все они направлялись в Минск.

Татьяна Волынчик, корреспондент: Во время таких рейдов поверяют техническое состояние машин, документы, а также правила безопасной перевозки пассажиров в салоне. Ведь главная задача – профилактика.

Первое, на что обращают внимание инспекторы, – физическое состояние водителей. А также наличие у них нужных документов.

Далее – осмотр салона. Следят за количеством пассажиров, все должны соответствовать числу посадочных мест. Также контролируют использование ремней безопасности. Во всех проверенных за этот час маршрутках нарушений не обнаружено.