«Это даже не трусы». Александр Лукашенко дал оценку поступкам отдельных артистов после событий августа 2020 года

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я не могу не сказать на злобу. Для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой. Они были на виду, а те, кто не был на виду, стали видными еще благодаря и тому, что целый шквал атак этих наших обрушился на них. Выдержали. Таких, как Руслан, к сожалению, немного. Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских «великих», которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы. Это предатели. А вот его вы видели и до событий, и во время, и после. Мало того, что он талантливый человек, он остался человеком-патриотом. Это надо ценить. Я это очень ценю. Оценят это и люди. Просто надо время.

Нынешняя церемония награждения стала одной из самых продолжительных. Не столько из-за количества приглашенных гостей, сколько из-за желающих лично обратиться и сказать важные слова в этом кругу единомышленников.